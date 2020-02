Diretta Juventus Pescara Primavera/ Streaming video tv: delfini per il riscatto

Juventus Pescara primavera, diretta dall’arbitro Davide Di Marco, domenica 23 febbraio 2020, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1: fischio d’inizio per le ore 10.00. Bianconeri reduci da un 1-1 contro l’Inter nell’ultimo turno, un risultato che è valso il terzo pareggio in impegni ufficiali tra Coppa Italia e campionato. In realtà di pareggi consecutivi, considerando la Coppa Italia, la Juventus ne ha messi in fila 4 con l’ultimo 2-2 interno contro la Fiorentina primavera che è costato però l’eliminazione alla squadra di Zauli, a causa dei gol realizzati in trasferta. La finalissima sarà Fiorentina-Verona primavera, alla Juventus restano i play off da conquistare in campionato, al momento con 4 punti di vantaggio rispetto al settimo posto. E’ terzultimo a quota 15 punti e deve difendere invece almeno i play out il Pescara primavera, che perdendo di misura in casa contro l’Atalanta ha offerto una buona prestazione ma ha subito la terza sconfitta consecutiva in campionato. Gli abruzzesi non vincono dall’1-0 interno al Napoli, finora vitale in chiave salvezza, del 19 gennaio scorso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Pescara Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus Pescara primavera, sabato 22 febbraio 2020, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. La Juventus primavera allenata da Lamberto Zauli dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Israel; Leo, Vlasenko, Gozzi, Anzolin; Leone, Fagioli, Ranocchia; Tongya; Moreno, Petrelli. Il Pescara primavera guidato in panchina dal duo Di Battista-Sassarini partirà con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Sorrentino; Martella, Cipolletti, Marafini, Quacquarelli; Mercado, Camilleri, Diambo; Pavone, Chiarella, Masella.



