Diretta Juventus Genoa/ Streaming video tv: Allegri cerca conferme (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS GENOA: LIGURI DISPERATI!

Juventus Genoa, in diretta domenica 5 dicembre alle ore 20:45 dall’Allianz Stadium di Torino, sarà valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie A. La Juventus è reduce dalla vincente trasferta di Salerno, in cui ha battuto i granata con un secco 0-2. La squadra di Massimiliano Allegri è in cerca della giusta continuità, nelle ultime cinque gare ha vinto tre volte e perso due, risultati che hanno allontanato i bianconeri dalla zona Champions League. La Juventus è attualmente in settima posizione con 24 punti, distante di 7 lunghezze dal quarto posto occupato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote: Dybala contro Sirigu!

Il Genoa arriva alla sfida di Torino, dalla sconfitta subita in casa contro il Milan, con il risultato di 0-3. I rossoblù inseguono una vittoria che manca dallo scorso 12 settembre, in occasione della trasferta di Cagliari, in cui vinsero in rimonta 2-3. Andriy Shevchenko è in cerca del primo successo da quando siede sulla panchina del Grifone. Dal suo arrivo i liguri hanno conquistato un solo punto, contro l’Udinese, e sono usciti a mani vuote dal campo contro Roma e Milan. Il Genoa è in piena zona retrocessione, occupando la diciassettesima posizione di classifica con 10 punti. Nell’ultimo precedente, risalente allo scorso campionato, all’Allianz Stadium la Juventus vinse con il risultato di 3-1.

Probabili formazioni Juventus Genoa/ Diretta tv: torna Morata titolare

JUVENTUS GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Juventus Genoa sarà una diretta streaming video, trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Come ormai noto, l’emittente digitale da quest’anno detiene i diritti di 7 partite su 10 a giornata, tra cui questa partita. Per poter accedere ai suoi contenuti, bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la piattaforma digitale.

Diretta/ Genoa Milan (risultato finale 0-3): rossoneri sul velluto

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS GENOA

Andiamo a vedere le probabili formazioni titolari di Juventus Genoa, gara della sedicesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1 visto nella vincente trasferta di Salerno. In difesa probabile ritorno di Bonucci al fianco di de Ligt, con Chiellini che tornerebbe in panchina. In attacco spazio a Morata, supportato da Kulusevski, Dybala e Bernardeschi. Questa la probabile formazione titolare della Juventus: Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.

In casa Genoa, continua a piovere sul bagnato per Andriy Shevchenko. L’allenatore del Grifone infatti, rischia di dover rinunciare a Sturaro e Rovella, con Hernani e Touré che dovrebbero prendere il loro posto. I rossoblù dovrebbero quindi scendere in campo con il modulo 3-5-2 e i seguenti undici: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Hernani, Badelj, Toure, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Juventus Genoa del campionato di Serie A. I favori dei pronostici sono dalla parte della Juventus, con la vittoria dei bianconeri, associata al segno 1, quotata 1.24. Un eventuale pareggio, con segno X, viene proposto a 6.00. Il successo esterno del Genoa sembra essere il risultato meno probabile, infatti il segno 2, ha una quota di 12.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA