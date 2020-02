Diretta Juventus Inter Primavera/ Streaming video e tv: big match per la vetta

Juventus Inter primavera, diretta dall’arbitro Alberto Santoro, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Sfida d’alta classifica con i nerazzurri terzi che fanno visita ai bianconeri quarti, match interessante con la Juventus che pareggiando in casa del Cagliari primavera, secondo in classifica ha confermato la sua ritrovata solidità. L‘Inter primavera è reduce invece da uno strabordante 5-0 casalingo contro il Napoli fanalino di coda della classifica, in un match segnato da una netta differenza tecnica tra le due formazioni. Così come nel match d’andata l’Inter riuscì a rifilare una clamorosa cinquina ai bianconeri con doppietta di Mulattieri e reti di Colombini, Fonseca e Gnonto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Inter Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus Inter primavera. sabato 15 febbraio 2020, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. La Juventus primavera allenata da Lamberto Zauli dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Israel; Leo, Vlasenko, Gozzi, Anzolin; Leone, Fagioli, Ranocchia; Tongya; Moreno, Petrelli. L’Inter primavera guidata in panchina da Madonna sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys, Schirò, Vezzoni; Gnonto; Mulattieri, Fonseca.



