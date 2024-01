DIRETTA/ Juventus Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (14 gennaio 2024)

DIRETTA JUVENTUS INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Juventus Inter Primavera è una grande classica anche a livello Under 19: sfida sempre molto sentita, ma è passato un po’ di tempo da quando queste due squadre si giocavano i titoli. Dobbiamo tornare alla semifinale di campionato, giugno 2018, per trovare una vittoria casalinga dell’Inter; poi la bella finale di Coppa Italia nella stagione 2015-2016 con la doppia vittoria nerazzurra e nomi importanti in campo, prima ancora (2006-2007) la Supercoppa che era stata appannaggio della Juventus, con 5-1 interno e 2-0 in trasferta. In generale, l’Inter ha vinto due delle ultime tre partite contro la Juventus e ha pareggiato quella di mezzo; i bianconeri non battono i nerazzurri dal settembre 2021.

Nel febbraio 2022 i gol di Andi Hoti, Oliver Jurgens e Fabio Abiuso avevano sigillato un 3-0 dell’Inter a Torino; l’ultima volta in cui la Juventus si è imposta in casa risale invece, incredibilmente, a quel 5-1 di Supercoppa e dunque oltre 17 anni fa, incredibile tripletta di Paolo De Ceglie e reti di Raffaele Bianco e Riccardo Maniero. Adesso tocca dare spazio a quello che ci dirà il campo, perché ci siamo davvero: mettiamoci comodi, la diretta di Juventus Inter Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juventus Inter Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L'alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

JUVENTUS INTER PRIMAVERA, QUANTO DISTACCO

La diretta Juventus Inter Primavera, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 11:00, racconta della 17esima giornata di campionato. I bianconeri non stanno vivendo una grande stagione e le ultime cinque partite rispecchiando quest’annata fin qui sotto le aspettative. Zero infatti le vittorie tra dicembre e gennaio con le sconfitte contro Bologna e Torino più i pareggi con Sassuolo e Monza.

L’Inter invece guarda tutti dall’alto con 34 punti in 16 partite. I nerazzurri sono reduci da una sconfitta, ma in Coppa Italia Primavera per 1-0 col Torino. In campionato fuochi d’artificio con il 6-2 alla Lazio e il 4-1 esterno con il Lecce dopo il pareggio nel derby di Milano. Le due squadre distano ben 13 punti in classifica l’una dall’altra, poco prevedibile ad inizio stagione.

JUVENTUS INTER PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Inter Primavera vede la squadra di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Fuscaldo, retroguardia composta da Savio, Gil e Bessino. I due esterni saranno Turco e Pagnucco con Ngana e Ripani in cabina di regia. Crapisto e Florea invece agiranno alle spalle dell’unica punta Pugno.

L’Inter replica con un 4-3-3 che vede tra i pali Calligaris. Terzino destro Aidoo, dall’altro lato Cocchi con Stante e Stabile coppia centrale. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Berenbruch, Stankovic e Di Maggio mentre il tridente offensivo vedrà Kamate e Quieto larghi con Sarr centravanti.

JUVENTUS INTER PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

