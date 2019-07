Video/ Inter Manchester United (0-1): gol e highlights, Greenwood punisce Conte

Sconfitta per l’Inter nella prima uscita alla International Champions Cup 2019: il video di Inter Manchester United ci racconta infatti di una vittoria per 1-0 dei Red Devils inglesi, d’altronde anche favoriti dalla formazione largamente rimaneggiata per i nerazzurri. I giovani d’altronde spesso sono protagonisti nelle amichevoli estive, e questo vale anche per il Manchester United che ha colto la vittoria grazie al gol del diciassettenne Mason Greenwood, autore della rete partita a un quarto d’ora dal termine della partita di Singapore. L’Inter paga una totale assenza nel reparto offensivo, come Antonio Conte temeva: i nerazzurri hanno retto dignitosamente il confronto in difesa e a centrocampo, ma davanti era il nulla. Con queste premesse, lo 0-0 sarebbe stato l’obiettivo massimo, sfumato al 31’ minuto del secondo tempo: punizione di Young, Handanovic respinge, Greenwood controlla e con il sinistro trova il secondo palo.

VIDEO INTER MANCHESTER UNITED: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Inter Manchester United, Stefan De Vrij è stato intervistato da Sportitalia, l’emittente che trasmette la ICC 2019. Il difensore olandese dell’Inter ha parlato della partita, ma pure del lavoro agli ordini del nuovo allenatore Antonio Conte: “Il Manchester United ha grande qualità. Noi abbiamo fatto bene penso, avremo molto da imparare e da migliorare da gare come questa. Noi stiamo giocando con un sistema di gioco diverso, queste partite servono per imparare a conoscerlo. Lavoriamo ogni giorno per fare meglio in vista della stagione”.

TABELLINO INTER MANCHESTER UNITED

INTER (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij (dal 28′ s.t. Ranocchia), Skriniar; Candreva (dal 38′ s.t. Agoume), Gagliardini (dal 28′ s.t. Barella), Brozovic (dal 38′ s.t. Borja Valero), Sensi (dal 28′ s.t. Joao Mario), Dalbert (dal 28′ s.t. Pirola); Longo (dal 1′ s.t. Perisic), Esposito (dal 38′ s.t. Colidio). (Padelli, Berni, Bastoni, Ntube, Vergani). All. Conte. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea (dal 17′ s.t. Romero); Wan Bissaka (dal 17′ s.t. Dalot), Tuanzebe (dal 17′ s.t. Bailly), Lindelof (dal 12′ s.t. Jones), Shaw (dal 17′ s.t. Young); Pogba (dal 17′ s.t. McTominay), Matic (dal 17′ s.t. Fred); James (dal 17′ s.t. A. Pereira), Lingard (dal 17′ s.t. Mata), Martial (dal 17′ s.t. Chong, dal 48′ s.t. Gomes); Rashford (dal 17′ s.t. Greenwood). (J. Pereira, Smalling, Rojo, Darmian, Garner). All. Solskjaer. MARCATORI: Greenwood al 31′ st. ARBITRO: Krishnan (Singapore). AMMONITI: Brozovic, Candreva, Skriniar e A. Pereira per gioco scorretto.

