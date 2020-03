Diretta Juventus Inter/ Streaming video tv: finalmente il derby d’Italia! (Serie A)

Juventus Inter, domenica 8 marzo 2020 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. E’ stata una delle settimane più difficili del calcio italiano e gran parte delle polemiche hanno ruotato intorno a questo partita: l’Inter avrebbe voluto recuperare prima il match contro la Sampdoria, è arrivata invece la decisione di completare la ventiseiesima giornata prima di lanciarsi negli altri recuperi e nel proseguimento del campionato. Derby d’Italia dunque a porte chiuse, i bianconeri proveranno a vincere per controsorpassare la Lazio, al momento prima in classifica con una partita disputata in più. Ma per l’Inter restare a -8 dai biancocelesti e passare a -9 dai bianconeri, pur con un match ancora da recuperare, potrebbe essere un macigno psicologico nella corsa scudetto e questo insolito big match senza pubblico avrà il sapore dell’ultima spiaggia per gli uomini di Antonio Conte, che dopo l’aggancio in vetta successivo al derby di Milano ha perso contro la Lazio e si è ritrovata sempre più staccata dalla vetta a causa dei rinvii. All’andata importante vittoria dei bianconeri, 1-2 a San Siro. L’Inter ha vinto solo una volta all’Allianz Stadium, 1-3 il 3 novembre 2012, fu la prima squadra ad espugnare il nuovo stadio della Juventus.

La diretta tv di Juventus Inter si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202 di Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Scopriamo adesso naturalmente anche le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus Inter, domenica 8 marzo 2020 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La Juventus allenata da Sarri dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. L’Inter guidata in panchina da Conte sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match Juventus Inter. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.15, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.25 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.40. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.85.



