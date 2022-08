DIRETTA JUVENTUS JUVENTUS U23 (RISULTATO FINALE 2-0): FESTA A VILLAR PEROSA

La diretta di Juventus Juventus U23 è stata la consueta festa in famiglia per i bianconeri a Villar Perosa, con risultato finale di 2-0 per la prima squadra grazie ai gol di Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci. Amichevole dall’importanza tecnica molto relativa, tanto che di fatto è durata solo un tempo perché immediatamente dopo l’inizio della ripresa c’è stata la tradizionale invasione di campo da parte dei tifosi, un classico che per la Juventus si ripete tutti gli anni a Villar Perosa, ma naturalmente questa è una tradizione che resiste al passare degli anni, l’omaggio della Juventus alla località cara alla famiglia Agnelli e il bagno di folla più atteso dell’estate bianconera.

Almeno nel primo tempo comunque si è giocato, ricordiamo allora le formazioni di partenza. Per la Juventus A modulo 4-3-3 scelto naturalmente da Massimiliano Allegri: Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. La Juventus Under 23 di mister Brambilla è invece scesa inciampo con uno speculare modulo 4-3-3: Garofani; Leo, Riccio, Poli, Verduci; Sersanti, Barrenechea, Iocolano; Sekulov, Pecorino, Lipari.

DIRETTA JUVENTUS JUVENTUS U23 (RISULTATO FINALE 2-0): LA CRONACA

La diretta di Juventus Juventus U23 da Villar Perosa cosa ci ha detto nei 45 minuti che di fatto sono stati la durata della partita? Manuel Locatelli già al secondo minuto di gioco ha aperto subito le marcature col gol del vantaggio della Juventus, bucando la porta dell’Under 23 con un tiro dalla distanza su un pallone arrivato da uno scarico di Kean. Al 10’ minuto ci prova anche Angel Di Maria, con un tiro che finisce di poco alto sopra la traversa per il grande acquisto di questa estate.

Al 17’ minuto ecco il raddoppio: calcio d’angolo dalla sinistra di Di Maria per la testa di Leonardo Bonucci, appostato sul secondo palo, l’incornata del capitano buca Garofani, portiere della Juventus Under 23, per la rete del 2-0 della Juventus A. Szczesny, reduce da uno stop per problemi fisici, già alla mezz’ora di gioco lascia sorridente il posto a Perin, solo per precauzione. Al 36’ ecco l’ingresso di Gatti al posto di Bonucci e di Soulé al posto di Fagioli. All’uscita dal campo Leonardo Bonucci ha regalato la sua maglia a Beppe Furino, storica bandiera bianconera, a bordo campo su una sedia a rotelle, poi la ripresa è durata solo quattro minuti.

