Diretta Juventus K Team/ Streaming video e tv: amichevole a Seul per i bianconeri

Juventus K Team si gioca alle ore 20:00 (le 13.00 italiane) italiane di venerdì 26 luglio, presso lo stadio Olimpico di Seul: si tratta di una partita amichevole che i bianconeri disputano nel corso della loro tournée asiatica, iniziata a Singapore. Reduce dal pareggio contro l’Inter nella International Champions Cup, i campioni d’Italia giocheranno ancora nel torneo ma intanto si prendono una “pausa”, anche perchè dopo questa sfida rientreranno in Europa e solo il 10 agosto, dunque dopo due settimane, saranno a Stoccolma per giocare contro l’Atletico Madrid che evoca ottimi ricordi. Per quanto riguarda il K Team, si tratta di una selezione creata per l’occasione e che racchiude i migliori calciatori del massimo campionato della Corea del Sud; dunque staremo a vedere come si comporteranno gli uomini di Maurizio Sarri che, per inciso, devono ancora conquistare la prima vittoria del loro precampionato. Aspettando la diretta di Juventus K Team, studiamo la possibile composizione dell’undici titolare bianconero analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus K Team dovrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare di Sky, dunque gli abbonati al servizio potranno gustarsi questa partita amichevole di Seul eventualmente anche su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dal momento che l’emittente fornisce la possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS K TEAM

E’ solo calcio d’agosto, ma anche in Juventus K Team Sarri potrebbe dare spazio a tanti titolari: bisogna affinare l’intesa e soprattutto inserire i nuovi arrivati, quindi ci aspettiamo che almeno De Ligt e Bonucci siano in campo (in porta potrebbe esserci Buffon, o magari anche Pinsoglio) con i due terzini che in questo momento sono per forza di cose De Sciglio e Joao Cancelo, stavolta a fasce alterne almeno come ipotesi. Tra centrocampo e attacco potrebbe esserci spazio per qualche giovane, per esempio Matheus Pereira, Kastanos o Nicolussi Caviglia; guardando invece alla stagione che sta per cominciare Sarri sta risolvendo il ballottaggio tra Rabiot ed Emre Can aspettando il recupero di Ramsey (e Khedira, se non partirà), ha ovviamente individuato in Pjanic il suo playmaker mentre destinerà Cristiano Ronaldo sulla corsia sinistra, con Bernardeschi attualmente titolare a destra e la staffetta Mandzukic-Higuain per il ruolo di centravanti.



