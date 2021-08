Diretta Juventus Kamenica/ Streaming video tv, preliminari Champions League donne

DIRETTA JUVENTUS KAMENICA SASA: LE BIANCONERE IN CHAMPIONS LEAGUE

Juventus Kamenica Sasa, diretta dalla russa Alexandra Ponomareva, si gioca alle ore 15:00 di martedì 17 agosto presso il Juventus Training Ground di Torino: inizia oggi il percorso della squadra bianconera nella Women Champions League 2021-2022, e possiamo dire che è davvero tutto nuovo per la società e per il torneo. Infatti, dopo quattro anni di grandi trionfi la Juventus Women ha deciso di cambiare: sono partite l’allenatrice Rita Guarino (accasatasi all’Inter) ma anche il portiere Laura Giuliani e la regista Aurora Galli, due elementi importanti anche della nostra nazionale.

Agli ordini di Joe Montemurro, ex tecnico dell’Arsenal, le bianconere dovranno ora dimostrare di potersela giocare anche con una rosa che, almeno sulla carta, appare più debole rispetto agli scorsi anni; in Champions League avremo la fase a gironi ma prima bisognerà superare anche due turni di qualificazione, dunque staremo a vedere. In attesa di scoprire cosa succederà nella diretta di Juventus Kamenica Sasa, proviamo a sviscerare le scelte di Montemurro leggendo insieme, in maniera più approfondita, le probabili formazioni della partita.

DIRETTA JUVENTUS KAMENICA SASA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Juventus Kamenica Sasa non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento per gli appassionati potrebbe e dovrebbe essere su Juventus Tv, il canale tematico dedicato alle bianconere che è disponibile soltanto in diretta streaming video, accedendo al sito ufficiale della società piemontese con il supporto di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS KAMENICA SASA

Per la diretta di Juventus Kamenica Sasa, Montemurro dovrebbe puntare su un 4-3-3 mantenendo inalterato il modulo che ha portato alla causa quattro scudetti consecutivi. Nuovo portiere titolare è la francese Peyraud-Magnin, che sarà protetta da Gama e Salvai come coppia centrale in difesa e da due terzini che dovrebbero essere Hyyrynen (ma occhio a Lundorf Skovsen) e Boattin, con Amanda Nildén a caccia di un posto a sinistra ma indietro nelle gerarchie.

In mezzo al campo i punti di riferimento restano Junge Pedersen e Rosucci, mentre la terza maglia può essere occupata da Cernoia che può giocare come mezzala o da esterno in un tridente offensivo – e in questo secondo caso ecco pronta Caruso; davanti non sembrano essere in discussione le maglie di Girelli e Bonansea, veterane e giocatrici simbolo di questa Juventus Women, poi Cernoia favorita su una tra Staskova e Zamanian (con Bonfantini pronta a subentrare) che possono completare lo schieramento offensivo, se a essere titolare fosse la ceca il modulo potrebbe diventare un 4-2-3-1 con Girelli alle spalle della prima punta.

