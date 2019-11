Diretta Juventus Lazio Primavera/ Streaming video tv: per uscire dalla crisi

Juventus Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio della sezione Aia di Ancona, è il posticipo dell’ottava giornata di Primavera 1 in programma alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019. Nomi di blasone, ma Juventus Lazio Primavera a dire il vero metterà di fronte due formazioni che navigano in posizioni di classifica decisamente non esaltanti: 7 punti per la Lazio e 6 per la Juventus, in questo momento la prima preoccupazione di biancocelesti e bianconeri sembrerebbe essere quella di non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. La Juventus Primavera deve comunque recuperare la partita di settimana scorsa e infatti ha come ultimo riferimento la vittoria contro il Sassuolo di fine ottobre, mentre la Lazio nello scorso turno ha perso in casa contro il Chievo confermando le difficoltà che sta attraversando in queste settimane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Juventus Lazio Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO PRIMAVERA

Diamo uno sguardo naturalmente anche alle probabili formazioni per Juventus Lazio Primavera. I bianconeri allenati da Lamberto Zauli ci dovrebbero proporre un 4-4-2 che potrebbe vedere Israel fra i pali; Dragusin e Gozzi difensori centrali, con Leo terzino destro e Anzolin a sinistra; nel cuore della mediana la coppia formata da Leone e Ranocchia, con Fonseca esterno destro e Sene a sinistra; infine la coppia d’attacco, che dovrebbe vedere titolari Stoppa e Petrelli. Per la Lazio sono possibili novità dopo l’ultima batosta, per Leonardo Menichini disegniamo comunque di massima un 3-5-2 con Petricca, Gustavo Cipriano e Kalaj nella difesa a tre davanti al portiere Alia; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra De Angelis, Falbo, Czyz, Minala e Ndrecka, infine il tandem d’attacco composto da Cerbara e Nimmermeer.



