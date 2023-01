Diretta/ Juventus Monza, streaming video tv: gara insidiosa (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS MONZA: PALLADINO CERCA IL BIS!

Juventus Monza, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 15.00 presso lo Juventus Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. A causa della penalizzazione di quindici punti inflitta ai bianconeri, sarà un vero e proprio scontro diretto tra due squadre divise appena da un punto.

La Juventus è decima in classifica con 23 punti, in realtà 38 al netto della penalizzazione: sin qui undici vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Bianconeri reduci dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro l’Atalanta. Il Monza, invece, è tredicesimo a quota 22 punti, raccolti grazie a sei vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. Biancorossi in striscia positiva, nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo.

JUVENTUS MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Monza non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Juventus Monza sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA

Ultimi dubbi di formazione per Allegri e Palladino, andiamo ad analizzare i probabili undici della diretta Juventus Monza. Partiamo dalla Vecchia Signora, il modulo è il 3-4-2-1: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Paredes, Locatelli, Kostic, Di Maria, Chiesa, Milik. Stesso modulo di gioco per i brianzoli: Di Gregorio, Marlon, Pablo Marì, Izzo, Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Ciurria, Caprari, Mota Carvalho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Juventus favorita sul Monza secondo gli esperti del settore scommesse. Andiamo ad analizzare le quote del match dello J-Stadium grazie a Eurobet: la vittoria della Juventus è a 1,55, il pareggio è a 3,95, mentre il successo del Monza paga 6,20 volte la posta. Molto equilibrate le quote sul numero di gol: Under 2,5 e Over 2,5 rispettivamente a 1,88 e 1,82, mentre Gol e No Gol sono dati a 1,87 e 1,85.

