PRONOSTICO JUVENTUS MILAN: IL PUNTO DI ANTONELLO CUCCUREDDU (ESCLUSIVA)

Eccoci al pronostico Juventus Milan, grande classica che si gioca alle ore 18:00 di sabato 18 gennaio all’Allianz Stadium, per la 21^ giornata di Serie A 2024-2025. Due squadre che possiamo definire in difficoltà in questo campionato, fuori dalla lotta per lo scudetto e che cercheranno di rilanciarsi proprio in quest’incontro così importante per entrambe; una partita che tra l’altro segue di due settimane quella che si è giocata a Riyadh per la semifinale di Supercoppa Italiana, nell’occasione vinta dal Milan che, con Sergio Conceiçao all’esordio come allenatore, aveva iniziato male per poi rimontare, sfruttando anche qualche errore tattico da parte di Thiago Motta.

Per un motivo o per l’altro la sfida delle panchine potrebbe nuovamente incidere sull’esito, ma chiaramente più importante sarà la prestazione dei singoli giocatori in campo: da questo punto di vista la Juventus ha mostrato qualche miglioramento nel pareggio contro l’Atalanta, pur mancando la vittoria per la tredicesima volta in venti gare di Serie A, il Milan invece ha fatto un passo indietro pareggiando in casa contro il Cagliari. Come finirà questa partita? Il pronostico Juventus Milan lo abbiamo chiesto all’ex bianconero Antonello Cuccureddu, intervistato in esclusiva sule pagine de IlSussidiario.net.

È tempo del pronostico Juventus Milan: cosa si aspetta da questa partita? Juventus Milan è sempre una grande partita, una grande classica, una bellissima partita tra due squadre importanti del calcio italiano.

Che Juventus si attende sabato allo Stadium? Una buona Juventus, una Juventus che giochi bene, che si esprima nel migliore dei modi, che faccia un’ottima partita, purtroppo la Juventus è ormai abituata ai tanti pareggi in questo campionato.

Ci sono secondo lei responsabilità di Thiago Motta in questo momento della Juventus? Thiago Motta è l’allenatore, ma poi in campo ci vanno i giocatori, e credo che il problema sia che la Juventus attualmente ha buoni giocatori ma non i fuoriclasse del passato; il calcio è fatto di periodi, quello bianconero non è tra i più brillanti nella sua storia.

Cosa pensa dell’acquisto di Kolo Muani per i bianconeri? Non lo so, vediamo: bisogna vederlo giocare in Italia prima di giudicarlo davvero.

Crede che la Juventus possa ritornare in corsa per la lotta per lo scudetto nonostante i tanti punti di distacco dalla vetta? Mancano ancora tante giornate ma credo sia difficile che la Juventus possa tornare in corsa per l’obiettivo.

Il Milan ha ancora tante assenze e qualche problema realizzativo: come ovviare contro la Juventus? Questo dovrà saperlo il Milan…

Si aspetta una partita d’attacco del Milan con Rafael Leao protagonista? Sicuramente il Milan non può fare affidamento solo su Leao, tutta la squadra dovrà esprimersi al meglio.

Come chiusura del pronostico Juventus Milan, le chiedo dove secondo lei si deciderà il match. Non in un solo reparto: sia Juventus che Milan dovranno avere compattezza in tutte le zone del campo.

(Franco Vittadini)