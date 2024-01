DIRETTA/ Juventus Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (21 gennaio 2024)

DIRETTA JUVENTUS LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Juventus Lecce Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di bianconeri e giallorossi. Più bassi che alti di recente per la Juventus Primavera, reduce da una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime cinque giornate, complessivamente ha raccolto finora 24 punti in classifica con sette vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, per cui anche la differenza reti della Juventus è in territorio negativo (-1) dal momento che assommano a trenta i gol segnati mentre sono evidentemente trentuno quelli al passivo per i giovani bianconeri.

Il Lecce Primavera sta invece risalendo dopo un inizio disastroso e le sue quattro vittorie in questo campionato sono arrivate tutte nelle ultime sette giornate; in totale il bottino è di 17 punti in classifica, che sono stati il frutto appunto di quattro vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, la differenza reti è però ancora ampiamente in territorio negativo (-14), a causa di ventiquattro gol segnati a fronte dei trentotto al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Juventus Lecce Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Juventus Lecce Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

JUVENTUS LECCE PRIMAVERA: PER TROVARE COSTANZA

Juventus Lecce Primavera, in diretta domenica 21 gennaio 2024 alle ore 11.00 presso lo Juventus Training Center di Vinovo sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. La formazione bianconera dopo un periodo difficile in campionato è riuscita a dare una vera e propria scossa al suo cammino, battendo l’Inter capolista e riuscendo a restare a -5 dalla zona play off in classifica, evitando dunque di staccarsi in maniera forse irrimediabile.

Il Lecce campione d’Italia in carica a sua volta nell’ultima sfida disputata ha saputo reagire dopo due sconfitte consecutive, andando a vincere in casa contro il Genoa e puntellando ulteriormente la sua classifica. Con 14 punti di vantaggio sul Frosinone ultimo in classifica per i salentini ogni pericolo di retrocessione sembra allontanato, nella speranza di migliorare nel girone di ritorno e riavvicinarsi a posizioni di classifica consone a squadre con lo Scudetto sul petto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Lecce Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lampinen, Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Lukoki, Smajlovic, Minerva, Jemo, Vescan.

JUVENTUS LECCE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.40, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.85.











