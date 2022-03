Diretta Juventus Lione donne/ Streaming video tv: per la storia! (Champions League)

DIRETTA JUVENTUS LIONE DONNE: UNA SFIDA STORICA!

Juventus Lione donne, partita diretta dall’arbitro gallese Cheryl Foster, rappresenta a suo modo un appuntamento con la storia: alle ore 18:45 di mercoledì 23 marzo si gioca presso l’Allianz Stadium di Torino, che ospita l’andata dei quarti di finale della Champions League 2021-2022. Per la prima volta la Juventus Women, tornata a vincere in campionato dopo un periodo difficile – sta comunque dominando – affronta la Final 8 della principale competizione europea, alla quale è arrivata con un ottimo girone nel quale la vittoria decisiva è stata quella, splendida, ottenuta sul campo del Wolfsburg.

Adesso si affronta una corazzata: il Lione tra il 2016 e il 2020 ha vinto cinque volte consecutive la Champions League femminile, ha un totale di 7 coppe in bacheca e, anche se nelle ultime due stagioni sembra essere meno invincibile, resta un punto di riferimento nel calcio europeo e chiaramente parte favorito in questo doppio confronto. Vedremo se le bianconere sapranno tenere testa alle francesi e magari fare anche il colpo enorme di eliminarle; mentre aspettiamo che la diretta di Juventus Lione donne prenda il via facciamo una rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS LIONE DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lione donne non dovrebbe essere garantita sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con la Champions League femminile è sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati a questo broadcaster potranno assistere alla partita di andata dei quarti con il servizio di diretta Juventus Lione donne in streaming video. Eventualmente la mobilità può essere anche su UEFA.tv: in questo caso naturalmente si tratta del canale ufficiale della federazione europea, e per avere accesso alle immagini si potrà consultare il sito www.uefa.com con PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LIONE DONNE

Nella diretta Juventus Lione donne Joe Montemurro si affida ovviamente al 4-3-3: in difesa continua a mancare Salvai e allora la scelta è tra Nilden e Lenzini per affiancare Sara Gama, mentre come terzino destro Lundorf è in vantaggio su Hyyrynen a sinistra ci sarà Boattin, con Peyraud-Magnin in porta. Spazio poi ad un centrocampo nel quale sono certe della maglia Pedersen e Rosucci; la terza giocatrice uscirà dal ballottaggio tra Caruso e Cernoia, più indietro nelle gerarchie Julia Grosso mentre la stessa Cernoia può comunque giocare come laterale di un tridente che sarà chiaramente completato da Girelli e Bonansea, con Bonfantini, Staskova e Hurtig pronte a subentrare.

Nel Lione di Sonia Bompastor spiccano le tante assenze, ma ci sono calciatrici recuperate: in mezzo al campo infatti Marozsan e Horan sono disponibili e dunque dovrebbero giocare ai lati di Amandine Henry formando una linea di straordinaria qualità, niente da fare invece per giocatrici di enorme calibro come Le Sommer, Majri e Van de Donk così come il portiere Endler, che sarà sostituita da Holmgren. Carpenter e Morroni saranno le due laterali in difesa, con Buchanan e Renard a fare da centrali; in particolare occhio ovviamente all’esperienza del capitano. Davanti invece gran tridente: Delphine Cascarino e Bacha supporteranno la strepitosa norvegese Hegerberg.











