Diretta/ Monza Sassuolo streaming video tv: Dionisi, ultima chiamata? (Serie A)

DIRETTA MONZA SASSUOLO: PALLADINO VUOLE I 3 PUNTI!

Monza Sassuolo, in diretta domenica 22 gennaio 2023 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Potrebbe essere l’ultima chiamata per Alessio Dionisi, dopo l’ultima sconfitta interna contro la Lazio il Sassuolo ha subito la quarta sconfitta consecutiva in campionato ritrovandosi da solo al quartultimo posto in classifica e la vittoria del Verona contro il Lecce di sabato riduce anche i margini di sicurezza per gli emiliani.

Una nuova sconfitta potrebbe dunque essere fatale al tecnico neroverde, mentre sta vivendo un gran momento Raffaele Palladino, col Monza ormai a metà classifica dopo l’ultimo successo sul campo della Cremonese, con i brianzoli che hanno dato filo da torcere anche alla Juventus in Coppa Italia, cedendo solo a una prodezza di Chiesa. Le due squadre non si affrontano in campionato a Monza dai tempi della Lega Pro, 2-2 nell’ultima sfida disputata il 4 novembre 2007.

MONZA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Sassuolo non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Monza Sassuolo, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

