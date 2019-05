Diretta Juventus Napoli Primavera/ Streaming video e tv: scontro diretto a Vinovo

Juventus Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro. sabato 25 maggio 2019 alle ore 13.00, sarà una sfida della trentesima ed ultima giornata del campionato Primavera 1. Con l‘ultima sconfitta subita sul campo della Roma la Juventus ha detto addio alla possibile qualificazione ai play off, ultimo atto di una stagione piuttosto deludente. Il Napoli, di ritorno dal pari con la Fiorentina, invece si è brillantemente salvato dopo un campionato con alti e bassi che ha portato comunque gli azzurri a metà classifica. Anzi, con una vittoria i partenopei si toglierebbero lo sfizio di raggiungere quota 40 punti e concludere il campionato proprio davanti alla Juventus, sorpassandola di un punto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Juventus Napoli Primavera si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti sul digitale terrestre collegandosi sul canale numero 60, Sportitalia. Il sito sportitalia.com consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Juventus Napoli Primavera, in programma oggi alle 13.00. I bianconeri allenati da Baldini schiereranno un 4-3-3 con Loria; Rosa, Capellini, Vlasenko, Anzolin; Francofonte, Nicolussi, Portanova; Olivieri, Fagioli, Frederiksen. Risponderanno i rosanero allenati da Baronio con un 3-4-1-2 schierato con Idasiak; Zanoli, Esposito, Manzi; Zanon, Mamas, Lovisa, Zedadka; Gaetano; Palmieri, Sgarbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano la Juventus favorita per la conquista della vittoria sul Napoli. Vittoria in casa quotata 2.10 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.20 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 4.50 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.65 e 2.15.



