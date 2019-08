Diretta Juventus Novese/ Risultato live: nuovo test match per Guarino (donne)

Juventus Novese, in diretta dal JTC di Vinovo, è la partita di calcio femminile in programma oggi sabato 24 agosto 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 17,30. Dopo quindi l’avventura delle donne in bianconero al Quadrangolare di Zurigo (che si è chiuso con il secondo posto per le ragazze della Vecchia Signora) le giocatrici di Rita Guarino sono ancora in campo oggi per un ultimo test amichevole, prima del via del campionato di Serie A. Contro la Juventus Women ci sarà quindi la Novese di Mister Fossati, sparring partner storica per le bianconere e avversario affatto semplice da superare, considerato che quest’anno le alessandrine hanno centrato l’obbiettivo della promozione in Serie B. La diretta Juventus Novese donne sarà quindi un test match davvero importante e che ci riserverà molte sorprese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE JUVENTUS NOVESE

Ricordiamo allora a tutti i tifosi bianconeri e agli appassionati di calcio femminile che la diretta tv di Juventus Novese, amichevole estiva, non sarà disponibile e non ci sarà neppure una diretta streaming video dell’incontro. Consigliamo quindi di tenere d’occhio i siti Internet e i profili social ufficiali dei due club per ricevere aggiornamenti su questa affascinante partita amichevole femminile.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NOVESE

In vista della diretta tra Juventus e Novese, test match di calcio femminile ci appare molto complicato fissare delle probabili formazioni della sfida, considerato anche del contesto in cui si svolge tale scontro. Tenuto conto che sarà solo un’amichevole e che entrambi i tecnici effettueranno ampie rotazioni per dare a tutte le ragazze disponibili sufficienti minuti di gioco, ecco che vanno pure segnalate ampie defezioni nello spogliatoio di Guarino. Mentre la Novese è attivissima sul mercato e sta effettuando una preparazione puntuale in vista del loro esordio nella seconda serie del calcio femminile italiano, l’allenatrice delle bianconere deve far conto con diverse assenze che stanno compromettendo il programma di lavoro. In questo giorni infatti parecchie giocatrici della Juventus sono state chiamate dalla Ct Bertolini al raduno della nazionale azzurro femminile in vista dei primi match per le qualificazioni agli Europei, come la numero 1 Giuliani, Gama, Panzieri, Caruso, Cernoia, Galli, Rosucci e Girelli. In più mancheranno altre giocatrici impegnate con le proprie nazionali come Pedersen, Sembrant, Staskova e Bacic. Sarà quindi una Juventus spuntata delle sue armi migliori quella che sarà in campo quest’oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA