Diretta Juventus Primavera Bayer Leverkusen/ Streaming video tv, Juve in Youth League

Juventus Primavera Bayer Leverkusen viene diretta dall’arbitro albanese Enea Jorgji: alle ore 14:00 di martedì 1 ottobre i giovani bianconeri fanno l’esordio interno nella Youth League 2019-2020. Nel gruppo D la squadra di Lamberto Zauli comanda la classifica: fantastico il 4-0 sul campo dell’Atletico Madrid con cui la Juventus ha dimostrato di potersi giocare il passaggio del turno, ma adesso bisogna confermarsi perché una vittoria manderebbe il Bayer Leverkusen già a -5, visto che i tedeschi hanno pareggiato la loro prima partita contro la Lokomotiv Mosca. Le cose vanno invece peggio in campionato: i bianconeri hanno vinto la prima partita ma poi sono caduti due volte, particolarmente negativo il ko interno subito sabato contro il Cagliari. Adesso stiamo a vedere in che modo l’allenatore potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco, e dunque mentre aspettiamo la diretta di Juventus Primavera Bayer Leverkusen possiamo analizzare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Primavera Bayer Leverkusen, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita: non è questa una delle partite che vengono mandate in onda dalla televisione satellitare, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Per le informazioni utili su questa sfida potrete dunque consultare il sito della UEFA che trovate sul portale www.uefa.com, così come gli account ufficiali della formazione bergamasca.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PRIMAVERA BAYER LEVERKUSEN

Zauli pensa al 4-3-1-2 per Juventus Primavera Bayer Leverkusen: verosimilmente potrebbe cambiare qualcosa rispetto a sabato, anche in difesa dove a protezione del portiere Israel dovrebbe giocare Gozzi Iweru al fianco di uno tra Riccio e Dragusin, con Daniel Leo a destra e Anzolin dall’altra parte. In mediana vedremo quasi certamente Fagioli e Francofonte, ma attenzione anche a Tongya: potrebbero giocare tutti insieme, anche se Leone contende una maglia in cabina di regia. Lo stesso Fagioli si può posizionare sulla trequarti; in questo modo Pablo Moreno potrebbe avanzare a fare da supporto offensivo a uno tra Frederiksen, Da Graça e Stoppa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA