Diretta Juventus Rijeka/ Streaming video tv: test croato per Allegri (amichevole)

DIRETTA JUVENTUS RIJEKA: SI TORNA ALLA CONTINASSA!

Juventus Rijeka è in diretta dalla Continassa, il centro sportivo dei bianconeri, alle ore 14:30 di giovedì 22 dicembre: si tratta della seconda amichevole che la squadra di Massimiliano Allegri gioca durante la sosta per i Mondiali, dopo aver battuto l’Arsenal all’Emirates la Juventus torna a casa e si avvicina sempre più a una ripresa stagionale attesa, perché prima della lunga pausa la squadra ha vinto sei partite consecutive in Serie A e si è ripresa il terzo posto, mostrando di poter correre per la qualificazione alla prossima Champions League ma dovendo evidentemente confermare i progressi che ha fatto.

Ci sarà poi una Europa League assolutamente da onorare, perché sarebbe comunque un trofeo internazionale che manca dagli anni Novanta; il Rijeka appena prima della sosta ha esonerato Serse Cosmi, che ha perso 7-2 in casa contro la Dinamo Zagabria, e dunque non ci sarà il derby italiano delle panchine tra lui ed Allegri. Vedremo cosa succederà nella diretta di Juventus Rijeka, ma per il momento possiamo provare a valutare le scelte che i due allenatori opereranno alla Continassa per questa amichevole, dunque prendiamoci del tempo per studiare insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS RIJEKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Rijeka è trasmessa su Zona DAZN: il canale fa ovviamente parte del pacchetto di questa piattaforma ed è visibile tramite il decoder di Sky, naturalmente questa opzione sarà riservata soltanto a chi sia abbonato ad entrambi i servizi. Trovate questo canale al numero 214 del bouquet satellitare; in alternativa, trattandosi di DAZN, la visione dell’amichevole sarà come di consueto in diretta streaming video, che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o eventualmente su una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS RIJEKA

Naturalmente per la diretta di Juventus Rijeka Allegri ha tante soluzioni a sua disposizione. Il modulo sarà il 3-5-2, acclarate le assenze di Pogba e Chiesa ma dovrebbe mancare anche Bonucci, poi da valutare i reduci dai Mondiali. Possiamo comunque ipotizzare Riccio, Gatti e Rugani a protezione di Perin con Locatelli in cabina di regia supportato da Barrenechea e Fagioli, mentre Miretti andrebbe a fare la seconda punta tattica in appoggio a Kean.

Sulle corsie laterali possono giocare Cuadrado e Kostic, ma i due titolari potrebbero in realtà essere Barbieri e Matias Soulé. Per il momento schieriamo il Rijeka con un 3-5-2: a protezione del portiere Labrovic avremmo dunque una linea difensiva formata da Vukcevic, Mateo Pavlovic e Smolcic, poi un centrocampo con i due laterali che sarebbero Grgic e Ampem (o Lunetta) mentre Pablo Alvarez avrebbe in mano le redini della manovra lasciando a Selahi e Hodza le due mezzali. Davanti, il tandem offensivo formato dal volto noto Halilovic e dal colombiano Obregon.

