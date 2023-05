Diretta/ Juventus Roma Primavera (risultato finale 2-1): bianconeri, tre punti d’oro

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-1): MONTERO VEDE I PLAYOFF

Termina la diretta Juventus Roma Primavera con il risultato che vede i padroni di casa vincere 2-1 con le reti di Nonge e Bonetti che annullano il momentaneo pareggio di Majchrzak. Nei minuti finali a nulla è servito l’assedio dei giallorossi che non sono riusciti a siglare quantomeno il 2-2.

Grandi proteste nei minuti finali per un episodio dubbio ai danni di Ruggieri, ma per il direttore di gara non è rigore bensì cartellino rosso per il tecnico della Roma Guidi. Questo successo porta la Juve a -1 da Frosinone e Sassuolo, rispettivamente sesti e quinti in classifica, e a due punti proprio dai giallorossi, anche se l’attuale posizionamento dei bianconeri non garantirebbe il playoff visto che parliamo del settimo posto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 2-1): BIANCONERI DI NUOVO AVANTI

Sta per volgere al termine la diretta Juventus Roma Primavera con il risultato che cambia nuovamente: 2-1 per i bianconeri. A riportare i giovani bianconeri avanti è stato Bonetti, bravissimo a rubare palla ad un avversario, inserirsi in area e freddare Del Bello prima con un dribbling e poi appoggiando in porta al minuto sessantadue.

Prima del vantaggio juventino, Pisilli ha provato a completare la rimonta ma senza riuscirci mentre Yldiz aveva già preso le misure per un ipotetico gol del 2-1 arrivato qualche minuto più tardi. Ora la Roma si riverserà in avanti per evitare di perdere punti importanti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): A RIPOSO SUL PARI

Finisce il primo tempo della diretta Juventus Roma Primavera, risultato di 1-1 in questa frazione di gioco iniziale con Majchrzak che risponde a Nonge. Al 38′ il centravanti giallorosso ribadisce dentro una respinta tutt’altro che perfetta di Daffara sulla conclusione dalla distanza di Missori. Insomma, al posto giusto nel momento giusto per siglare l’1-1.

Al quarantesimo arriva il primo giallo della partita con Bonetti della Juventus che stende D’Alessio per evitare guai peggiori. L’arbitro fischia il duplice fischio mandando le squadre a riposo: punteggio sull’1-1 che in qualche mood premia la reazione della Roma contro una buona Juventus che ai numeri meriterebbe qualcosa in più. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): NONGE IN GOL!

Inizia la diretta Juventus Roma Primavera con il risultato che cambia dopo tredici minuti in favore dei ragazzi di Montero. Infatti al minuto tredici Yldiz serve Turicchia che pennella un assist rasoterra perfetto per Nonge, abile a controllare e portare avanti i bianconeri.

La rete dell’ex Anderlecht certifica il grande inizio dei padroni di casa che già con Hasa, lo stesso Nonge, Mancini e Huijsen aveva bussato ripetutamente alla porta protetta da Del Bello. Al 25′ però la Roma si fa viva e lo fa andando vicinissima al pareggio con il tiro alto di Majchrzak da posizione molto interessante. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Juventus Roma Primavera ci consegna una grande classica di campionato, con i bianconeri in crisi: una sola vittoria (contro il Cesena) nelle ultime otto partite che sono state condite da quattro sconfitte, e dire che in febbraio la Juventus aveva portato a casa tre vittorie consecutive ma nel girone di ritorno ha prodotto 15 punti in 13 gare, contro i 28 che aveva maturato in tutto il girone di andata. In casa si continua a fare bene (25 punti) e la squadra di Paolo Montero segna davvero tanto (60 gol) ma il problema risiede nella difesa, che ha concesso la bellezza di 51 reti (sono 19 quelle a domicilio). La Roma arriva a questo appuntamento galvanizzata dalla vittoria della Coppa Italia: può così rilanciarsi in campionato, nelle ultime due partite non ha segnato ed è stata demolita dal Lecce (0-5), confermando un calo di tensione che ha infatti portato a vincere appena tre volte negli ultimi 10 impegni. Nel girone di ritorno i giovani giallorossi hanno prodotto 16 punti: in tutta l’andata erano stati 32, dunque è chiaro che il rallentamento della marcia ci sia stato. Adesso però dovremo scoprire come andranno le cose in campo: siamo davvero pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti della partita, la diretta di Juventus Roma Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA: UN PASSATO GLORIOSO

Siamo davvero vicini alla diretta di Juventus Roma Primavera. Una partita che chiaramente ha tanti precedenti, ma che soprattutto ci porta in dote protagonisti di un passato anche recente: sicuramente tra i calciatori che hanno vissuto questa sfida diretta sono più quelli giallorossi ad aver fatto fortuna tra i professionisti. Basterebbe ricordare Lorenzo Pellegrini che oggi è capitano della prima squadra della Roma e elemento importante della nostra nazionale, ma poi ci sono Matteo Politano e Gianluca Caprari che sono stabilmente in Serie A così come Alessandro Florenzi, e l’elenco potrebbe continuare con Mirko Antonucci, Edoardo Soleri, Felix Afena-Gyan, Tommaso Milanese e altri ancora.

Ovviamente anche la Juventus ha prodotto tanti ottimi giocatori, facendone però arrivare meno nella sua prima squadra: Claudio Marchisio e Sebastian Giovinco all’epoca hanno rappresentato delle straordinarie eccezioni, tuttavia nel corso di questa stagione Massimiliano Allegri ha dato spazio a Samuel Iling Jr., Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Tommaso Barbieri anche se i calciatori che davvero si sono affermati sono Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, che sono già dei titolari (o quasi) della Juventus e l’anno prossimo potrebbero avere ancora più spazio, magari raggiungendo anche la maglia della nazionale maggiore. Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

JUVENTUS ROMA PRIMAVERA: SFIDA DECISIVA!

Juventus Roma Primavera, in diretta lunedì 1 maggio 2023 alle ore 20.00 presso lo Juventus Training Center di Vinovo, sarà una sfida valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri chiamati alla rincorsa play off verso il sesto posto: l’ultima sconfitta contro l’Inter ha complicato i piani ma il Frosinone ha frenato ancora contro il Verona e la Juventus potrebbe portarsi a -1 dalla zona che vale la post season.

La Roma è reduce dal trionfo in Coppa Italia Primavera, con la vittoria ai tempi supplementari nella finalissima contro la Fiorentina a Salerno, e in campionato i giallorossi restano a -1 dal Torino secondo, restando in piena zona play off. All’andata poderosa cinquina della Roma contro la Juventus, 5-2 il risultato finale, ultimo precedente in casa dei bianconeri terminato 2-2 il 27 novembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Roma Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik; Bassino, Citi, Nzouango; Maressa, Hasa, Nonge, Moruzzi; Anghelè, Mancini, Mbangula. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Baldi; Keramitsis, Tahirovic, Chesti; Missori, Pisilli, Faticanti, Cherubini; Pagano, Volpato; Padula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS ROMA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











