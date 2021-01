Diretta Juventus Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: la sosta chi avantaggia?

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO: BIANCONERI FAVORITI!

Juventus Sassuolo Primavera, in diretta dal Juventus Training Center di Vinovo (Torino), si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 23 gennaio 2021, per la settima giornata del campionato Primavera 1, che torna protagonista dopo ben due mesi e mezzo di sosta forzata, decisa dalla Lega Calcio a causa della pandemia di Coronavirus. Verso la diretta di Juventus Sassuolo Primavera, dobbiamo evidenziare inoltre che bianconeri e neroverdi avevano dovuto già rinviare due partite nelle prime sei giornate, delle quali dunque ne hanno disputate solamente quattro. L’ultima apparizione della Juventus Primavera risale alla sconfitta per 4-2 in casa della Roma del 1° novembre scorso (e in precedenza non giocava da un mese), mentre il Sassuolo non gioca dal pareggio per 2-2 contro la Lazio di domenica 18 ottobre. Praticamente è un nuovo campionato che comincia: siamo verso la fine di gennaio e ci sono per queste due formazioni 26 partite (contando solo la stagione regolare) ancora da giocare. Si annunciano mesi molto intensi, sperando che tutto vada bene…

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA

Dopo una sosta così lunga, è davvero difficile parlare delle probabili formazioni di Juventus Sassuolo Primavera. Per tutte le squadre del campionato Primavera 1 sono passati mesi dalla precedente uscita ufficiale, nel caso di bianconeri e neroverdi sono state solamente quattro, per cui è fatale che le scelte delle prime giornate di campionato abbiano importanza davvero relativa. Vedremo dunque che cosa decideranno i due allenatori di Juventus e Sassuolo in merito alle rispettive formazioni titolari, che si baseranno ovviamente sui riscontri degli allenamenti più recenti e su chi sembrerà essere più pronto a ritrovare il ritmo partita. Le incognite però sono davvero tante…



