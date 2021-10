DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO/ Video streaming tv: l’arbitro del match è Juan Luca Sacchi

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO: L’ARBITRO

Quest’oggi la diretta di Serie A Juventus Sassuolo sarà affidata all’arbitro di Macerata Juan Luca Sacchi, che pure per l’occasione sarà accompagnato dagli assistenti Bottegoni e Rossi, con il quarto uomo Marcenaro: Ghersini e Giua saranno alla postazione Var. Volendo dunque ora spendere due parole anche sul primo direttore di gara, basta notare che questo in stagione ha già messo da parte ben 4 direzioni di cui 2 per il primo campionato nazionale: nel complesso pure il fischietto ha fin qui collezionato 24 cartellini gialli e concesso un solo calcio di rigore.

Ampliando la nostra analisi vediamo che Sacchi in carriera ha accumulato solo due precedenti con la Juventus, entrambi risalenti alla scorsa stagione di Serie A (due successi): tre i testa a testa tra l’arbitro e il Sassuolo, di cui l’ultimo risalente alla 2^ giornata del primo campionato 2021-22, quando i neroverdi pareggiarono con la Sampdoria. (agg Michela Colombo)

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sassuolo non sarà una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare (ricordiamo che sono tre per ogni giornata); tuttavia l’altro modo per assistere al match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento a DAZN, broadcaster ufficiale della Serie A che permetterà ai suoi abbonati la visione in diretta streaming video, con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

JUVENTUS SASSUOLO: I BIANCONERI PER RIFARSI SOTTO

Juventus Sassuolo, che verrà diretta dal signor Juan Luca Sacchi e si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 27 ottobre, è valida per la 10^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Un’occasione per i bianconeri che, recuperando il pareggio a San Siro contro l’Inter, hanno allungato a sei la striscia di partite senza sconfitte e sono in netta ripresa dopo un avvio terribile. I 10 punti di distacco da Napoli e Milan sono una realtà, dunque Massimiliano Allegri ha già catalogato come fondamentale una vittoria oggi, per non rimanere ancora più indietro e non perdere quella fiducia che pian piano la Juventus sta ritrovando.

Sembra essersi ripreso anche il Sassuolo, il cui inizio è stato tentennante – anche per il cambio di allenatore: i neroverdi nell’ultimo turno hanno battuto il Venezia in casa e se non altro si sono allontanati dalla zona calda della classifica, adesso servirà un ulteriore scatto di reni per avvicinare quell’Europa che rimane certamente un obiettivo. In attesa di scoprire quello che succederà nella diretta di Juventus Sassuolo, proviamo ora a leggere insieme quelle che potrebbero essere le scelte che i due allenatori opereranno all’Allianz Stadium, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

In Juventus Sassuolo Allegri torna al 4-4-2, con De Ligt al centro della difesa insieme a Bonucci; l’altra novità dovrebbe essere rappresentata da Federico Chiesa che opera a sinistra partendo dal centrocampo, perchè Bernardeschi non ce la fa. Dunque avremo Dybala e Morata in attacco (Kean è acciaccato) con Cuadrado che agirà a destra; in mezzo al campo scontata la presenza del grande ex Locatelli che farà coppia con Bentancur, in porta possibile maglia per Perin in luogo di Szczesny e a completare la formazione bianconera potrebbe esserci De Sciglio, a destra per Danilo o a sinistra per Alex Sandro.

Nel Sassuolo out Djuricic e Boga verso il forfait, dunque Alessio Dionis si affida ad Hamed Traoré e Defrel che, con Domenico Berardi, completeranno la linea di trequarti a supporto del centravanti Raspadori; la mediana che coprirà la difesa e farà gioco dovrebbe essere formata da Frattesi e Maxime Lopez che partono in vantaggio su Matheus Henrique (comunque una valida alternativa), da valutare per la difesa Chiriches (acciaccato), scalda i motori il turco Ayhan che affiancherebbe Gian Marco Ferrari a protezione di Consigli, le scelte per gli esterni dovrebbero riguardare Toljan e Rogério (altro ex della partita).

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Juventus Sassuolo, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,43 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 5,00 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 6,75 volte l’importo investito.



