Diretta Juventus Spal/ Streaming video tv: difficoltà di Sarri a Torino (Serie A)

Juventus Spal, diretta dall’arbitro Piccinini, sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Anticipo che aprirà il programma gare del turno con i bianconeri reduci da una sofferta ma importantissima vittoria sul campo del Brescia. Pur non entusiasmando sul piano del gioco, la squadra di Sarri è l’unica che tiene il ritmo dell’Inter a punteggio pieno, avanti solo di due punti. Servirà continuità e dopo i successi contro Verona e Brescia i bianconeri proveranno a fruttare l’occasione offerta dal calendario contro una Spal in piena crisi. Gli estensi sono reduci dal tracollo interno contro il Lecce ed hanno iniziato la stagione male come mai avevano fatto nelle precedenti annate in Serie A. Solo la vittoria ottenuta in casa contro la Lazio tiene la Spal agganciata all’ultimo posto in coabitazione con la Sampdoria, altrimenti gli emiliani sarebbero fanalino di coda in solitudine.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE JUVENTUS SPAL

La diretta tv di Juventus Spal sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati lo trovano al numero 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus Spal, sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 4-3-1-2 per la Juventus allenata da Maurizio Sarri, in campo con: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Matuidi, Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. 3-5-2 per la Spal guidata in panchina da Leonardo Semplici, schierata con: Berisha, Cionek, Vicari, Felipe, Di Francesco, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca, Floccari, Petagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Juventus-Spal, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella bianconera: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.28 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 12.00 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 5.00 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.65 e under 2.5 quotato 2.20.





