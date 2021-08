DIRETTA JUVENTUS ST. POLTEN DONNE/ Video streaming tv: dopo una goleada

DIRETTA JUVENTUS ST. POLTEN DONNE: LA GOLEADA

Avvicinandoci alla diretta di Juventus St. Polten donne, possiamo senza dubbio ricordare la goleada che le bianconere hanno inflitto al Kamenica Sasa nel precedente turno della Champions League femminile, la semifinale del gruppo 8. La prima ufficiale di Joe Montemurro si è risolta in un pirotecnico 12-0 alle macedoni: nel primo tempo sono arrivate 4 reti, tre prima del 20’ grazie alla doppietta di Arianna Caruso e il sigillo di Martina Rosucci, mentre nel recupero Cristiana Girelli ha infilato il poker. La ripresa si è poi aperta con i due gol lampo di Girelli e Barbara Bonansea; a quel punto la Juventus Women ha dilagato, trovando il settimo gol con Annahita Zamanian e scatenando Andrea Staskova che, entrata dalla panchina, ha realizzato una tripletta personale venendo raggiunta, nel tabellino marcatori, da Caruso. Il dodicesimo e ultimo gol della Juventus ha portato la firma di Agnese Bonfantini, uno dei volti nuovi della squadra bianconera (ha giocato per Inter e Roma nelle precedenti 7 stagioni): un trionfo, ma come abbiamo detto la forza del Kamenica Sasa era quella che era e già tra poche ore, contro il St. Polten, la Juventus di Montemurro dovrà stare molto attenta a non sottovalutare l’impegno. (agg. di Claudio Franceschini)

CALCIO IN TV/ La rivoluzione tra DAZN, Sky, Mediaset e il "mercato" dei cronisti

DIRETTA JUVENTUS ST. POLTEN DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus St. Polten donne dovrebbe essere affidata a DAZN: stando alle ultime indicazioni, questa piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere le partite della Champions League femminile e dunque i match saranno esclusivamente riservati ai clienti, che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La diretta streaming video dovrebbe comunque essere garantita anche dalla UEFA, attraverso il proprio canale YouTube e dunque con un servizio ufficiale da parte della federazione europea.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: vincono le squadre di casa

VERSO LA FINALE PLAYOFF

Juventus St. Polten donne sarà diretta dalla spagnola Maria Dolores Martinez Madrona: alle ore 21:00 di sabato 21 agosto, presso il Juventus Training Ground a Vinovo, le bianconere affrontano la finale del primo turno di qualificazione nella Champions League femminile 2021-2022. La prima ufficiale per Joe Montemurro è stata un trionfo: è arrivato un 12-0 al Kamenica Sasa, ma chiaramente il livello delle avversarie macedoni era decisamente inferiore a quello della squadra campione d’Italia, che ora sa come il livello si alzi e le cose possano complicarsi.

In palio per la Juventus Women c’è l’ultimo turno delle qualificazioni alla Champions League, una doppia sfida per entrare ai gironi e provare poi a fare più strada rispetto alle ultime stagioni; arrivare alla fase finale del torneo continentale è ampiamente possibile ma l’attenzione andrà tenuta al massimo anche questa sera, contro la formazione austriaca che a sua volta ha dilagato (7-0 al Besiktas). Vedremo allora come andranno le cose, intanto prima della diretta di Juventus St. Polten possiamo leggere le scelte dei due allenatori nella valutazione delle probabili formazioni.

Diretta/ Juventus Kamenica donne (risultato finale 12-0): goleada in Champions League

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ST. POLTEN DONNE

Per Juventus St. Polten donne Montemurro potrebbe confermare il 4-3-3 che ha segnato 12 gol mercoledì: se così fosse, ancora panchina per Sofie Junge Pedersen e titolari a centrocampo sarebbe nuovamente Zamanian, che agirebbe al fianco di Rosucci e Caruso. Davanti al portiere Peyraud-Magnin avremo Gama e Salvai, mentre Lundorf e Boattin agiranno come terzini; il reparto avanzato prevede Girelli come centravanti, con Bonansea e Cernoia che partiranno larghe potendosi scambiare le fasce. Tanja Andrea Schulte, allenatrice del St. Polten, gioca con un 4-3-3 nel quale Kresche sarà il portiere, coperta da due centrali che saranno Biroova e Balog con i terzini Tabotta e Hamidovic. A centrocampo il playmaker di riferimento dovrebbe essere Eder, supportata dalle mezzali Meyer e Mkolajova (reduce dalla doppietta al Besiktas); tridente offensivo con Zver e Enzinger che partono dai lati, in mezzo la maglia di prima punta dovrebbe nuovamente essere affidata a Zagor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA