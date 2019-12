Diretta Juventus Torino Primavera/ Streaming video tv: grande derby a Vinovo!

Juventus Torino primavera, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Derby con la Juventus che arriva dopo aver pareggiato 2-2 sul difficile campo del Genoa, risultato di per sé positivo anche se i giovani bianconeri si sono fatti rimontare due volte, perdendo così l’occasione di allungare la loro striscia di risultati utili consecutivi. Tra campionato Primavera e UEFA Youth League la Juventus infatti aveva inanellato 6 successi di fila, una striscia che gli ha permesso comunque di allontanarsi dalla zona retrocessione, dove si era pericolosamente e sorprendentemente insediata a inizio campionato. Con questi risultati la Juve ha staccato di 5 punti proprio i cugini granata, a loro volta reduci da un avvio di campionato difficile. Il Toro sabato scorso è riuscito però a piazzare un acuto battendo di misura la Lazio e staccandosi di 2 punti dalla zona play out, in una classifica del campionato Primavera comunque schiacciata verso il basso e in cui anche un solo risultato negativo o positivo può cambiare radicalmente lo scenario.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Torino primavera, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 13.00, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Juventus Torino primavera, oggi sabato 7 dicembre 2019, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. La Juventus primavera allenata da Lamberto Zauli sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Israel; Bandeira, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Leone, Fagioli, Ahamada; Tongya, Petrelli, Sene. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Garofani, Riccio, Vlasenko, De Winter, Sekulov, Abou, Moreno, Da Graca, Stoppa, Gerbi. Risponderà il Torino primavera guidato in panchina da Marco Sesia con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Lewis, Ghazoini, Celesia, Singo, Enrici, Michelotti, Adopo, Onisa, Rauti, Greco, Lucca. Questi i calciatori disponibili in panchina: Trombini, Siniega, Rotella, Ricossa, Moreo, Odjoubie, Ibrahimi, Pirola, Garetto, Tesio, Konè.



