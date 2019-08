Diretta Juventus Triestina/ Streaming video tv: ultima amichevole per Sarri

Juventus Triestina, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste questa sera alle ore 20.30, sarà l’ultima amichevole pre-campionato per la nuova Juventus di Maurizio Sarri, reduce dal tradizionale test in famiglia a Villar Perosa. Siamo ormai sempre più vicini al campionato, vanno dunque in archivio i test internazionali, ultimo dei quali quello contro l’Atletico Madrid di sabato scorso, le trasferte si fanno più breve e così ecco Juventus Triestina che metterà i bianconeri di fronte a una squadra che ha un posto significativo nella storia del nostro calcio, ma adesso naviga in Serie C. Un avversario comunque ideale per fare l’ultima messa a punto in vista del debutto in Serie A, che avrà luogo fra esattamente una settimana, cioè quando anche i giuliani faranno il debutto nel loro campionato, con le informazioni che potranno trarre da questa amichevole per loro di enorme prestigio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE JUVENTUS TRIESTINA

Ricordiamo che l’appuntamento in diretta tv con Juventus Triestina sarà garantito su Sky Sport Serie A, canale numero 202 della piattaforma satellitare, che metterà a disposizione dei suoi abbonati anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per tutti gli altri, i riferimenti principali saranno naturalmente i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TRIESTINA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Juventus Triestina. In casa bianconera è comprensibile una certa cautela per Cristiano Ronaldo, che aveva già saltato la partita di Villar Perosa per un lieve affaticamento. Dopo la passerella in casa Agnelli per Buffon, è prevedibile che tra i pali torni Szczesny, vedremo poi se in difesa ci potrà ancora essere spazio per Demiral, che si sta ritagliando un ruolo significativo nella retroguardia bianconera nonostante la concorrenza sia a dir poco fortissima. A centrocampo poi potremmo vedere ancora protagonisti in particolare Khedira e Pjanic, mentre in attacco potrebbe esserci spazio ancora una volta per Higuain, il cui ritorno in bianconero doveva essere un semplice passaggio e invece sta vivendo un’estate di primo piano in casa Juventus, mentre fra chi scalpita c’è senza dubbio il colombiano Cuadrado.



