Diretta Juventus U23 Albinoleffe/ Streaming video tv: Juve lanciata! (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE: BIANCONERI IN FORMA

Juventus U23 Albinoleffe, in diretta domenica 27 febbraio alle ore 17:30 dallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, è valida per la ventinovesima giornata del girone A di Serie C 2021-2022. La squadra bianconera è reduce dalla vittoria di misura conseguita contro la Pro Patria, gara terminata con il punteggio di 1-0. Con questi tre punti, la compagine allenata da Lamberto Zauli ha dato seguito al buon periodo di forma che sta vivendo. La Juventus U23 ha infatti collezionato tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, con cui si sono collocati in sesta posizione a 42 punti, in zona playoff.

L’Albinoleffe arriva alla gara del Moccagatta, dopo il pareggio casalingo conseguito contro il Fiorenzuola, partita terminata senza gol. La squadra allenata da Michele Marcolini, nelle ultime cinque partite ha totalizzato una vittoria e quattro pareggi, mostrando una buona solidità. I seriani occupano l’undicesima posizione in classifica con 33 punti, ad una lunghezza di distanza dalla zona playoff. La gara di andata, disputata lo scorso ottobre, è terminata in parità: 2-2 il risultato finale.

JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Juventus U23 Albinoleffe di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Juventus U23 Albinoleffe, le quali scenderanno in campo nella gara valida per la ventinovesima giornata del girone A di Serie C. L’allenatore bianconero, Lamberto Zauli, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare della Juventus U23 per la sfida contro l’Albinoleffe: Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Anzolin, Leone, Barrenechea, Ake, Sekulov, Iocolano, Compagnon.

Il tecnico dell’Albinoleffe, Michele Marcolini, dovrebbe rispondere proponendo la sua squadra con il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare seriana, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà contro la Juventus U23: Pagno; Milesi, Marchetti, Riva; Gusu, Giorgione, Nichetti, Piccoli, Tomaselli; Ravasio, Manconi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Juventus U23 Albinoleffe di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, la squadra bianconera è leggermente favorita, con il segno 1, abbinato al successo della Juventus U23, quotato 2.25. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.15. Il successo esterno dell’Albinoleffe, con segno 2, è quotato 3.10.



