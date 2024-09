DIRETTA CATANIA BENEVENTO (RISULTATO 1-0): A RIPOSO

Si è concluso il primo tempo della diretta Catania Benevento, squadre a riposo sull’1-0 targato Carpani. Il Benevento ci prova con Lamesta, il più pericoloso anche se manca più vote l’appuntamento col pallone per Lanini.

Una gara che resta aperta e questo non solo per il solo gol di vantaggio, ma anche perché il Benevento sa come rimontare e l’ha dimostrato nella giornata precedente. Vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA BENEVENTO (RISULTATO 1-0): GOL DI CARPANI

Inizia la diretta Catania Benevento, risultato di 1-0 per i siciliani. Una gara che fin dai primi minuti è ricca di colpi di scena con diverse occasioni con Carpani al secondo minuto e Viviani qualche istante dopo, ma il risultato si sblocca al 23esimo.

Lunetta calcia, Nunziante risponde e Carpani spacca la porta con una conclusione potente che porta in vantaggio i rossoazzurri. Il bis viene sfiorato con Guglilmotti mentre il Benevento per ora non è abbastanza preciso. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Big-match tra due piazze di enorme fascino, la diretta Catania Benevento non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, ma negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio ricordiamo che cosa è successo settimana scorsa per siciliani e campani. La solidità difensiva è stata senza dubbio l’aspetto più positivo per il Catania nella partita del debutto dei siciliani in questo nuovo campionato, che è terminata con un pareggio per 0-0: primo punto in classifica, difesa ancora imbattuta ma evidentemente attacco a secco.

Sta meglio il Benevento che infatti ha esordito con una vittoria e quindi già tre punti in classifica grazie a un successo per 2-1: qui c’è già un gol al passivo, ma a fronte dei due segnati dal Benevento naturalmente per il momento va più che bene in questo modo. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Catania Benevento comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANIA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per seguire in diretta Catania Benevento, sarà necessario un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, è indispensabile aggiungere il pacchetto Calcio, che consente l’accesso ai canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire il match su NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

CATANIA BENEVENTO: UN BIG MATCH!

Il Massimo è abituato a scontri al vertice come quello che si prospetta in questa diretta Catania Benevento, match che partirà oggi 2 settembre alle ore 21,15 per il posticipo di Serie C della seconda giornata di campionato. I rossoblu non hanno convinto nella prima uscita della stagione, per loro un pareggio a reti inviolate frutto di una partita con zero guizzi offensivi degni di nota. Andrà così anche oggi? La partita è tosta, quindi è facilmente pronosticabile.

Passando invece al Benevento abbiamo una squadra che ha ben figurato nella prima uscita della stagione andando a vincere per 2-1 contro la Cavese, il gol avversario è però arrivato su un errore difensivo che potrebbe ripetersi stasera, bisognerà fare attenzione per evitare di perdere punti in questo modo per strada.

DIRETTA CATANIA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Cosa dicono le probabili formazioni della diretta Catania Benevento? Sicuramente dovremmo vedere dal primo minuto De Luca al posto di Popovich, giocatore che non sembra ancora nel pieno della forma e che potrebbe essere un malus in questo momento della stagione se schierato da titolare. A centrocampo invece attenzione a Di Tacchio che da geometrie ben precise alla sua squadra.

Passando al Benevento, il giocatore più pericoloso non può che essere Manconi, anche se la rete della scorsa partita è stata siglata dal terzino Berra. Giocatore offensivo per il ruolo che ricopre che sa correre sulla fascia senza stancarsi mai. Magari quest’oggi metterà qualche cross in mezzo.

CATANIA BENEVENTO, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote relative alla diretta Catania Benevento, il sito di riferimento è quello della Snai: il segno 1 è il favorito con una quota di 2,37 ma attenzione perché la partita è equilibrata infatti il segno 2 che decreterebbe la vittoria campana è a 3. Detto questo passiamo al segno X che invece si attesta sul 2,9.