Diretta Juventus U23 Monza/ Streaming video Rai: Brocchi si rialza subito? (Serie C)

Juventus U23 Monza, che sarà diretta dal signor Daniele Paterna e si gioca lunedì 30 settembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà il posticipo nella settima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Sfida alla capolista del girone A per i giovani bianconeri che stanno vivendo un momento di crescita, con 4 risultati utili di fila ottenuti negli ultimi impegni di campionato disputati. Dopo aver vinto il recupero in casa dell’Arezzo, domenica scorsa la Juventus U23 ha pareggiato in casa contro il Pontedera, replicando il punteggio di 1-1 anche nel turno infrasettimanale disputato in casa dell’Albinoleffe. I brianzoli arriveranno però con il dente avvelenato all’appuntamento: dopo cinque vittorie di fila, che hanno rappresentato il record in un avvio di campionato per il Monza, è arrivata una sconfitta in casa contro il Siena, uno 0-2 sorprendente che ha mantenuto comunque i biancorossi in testa alla classifica del girone, seppur ora con un solo punto di vantaggio sull’Albinoleffe.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE JUVENTUS U23 MONZA

La diretta tv di Juventus U23 Monza sarà trasmessa in chiaro sui canali numero 57 e 58 del digitale terrestre, Rai Sport HD e Rai Sport + HD. La diretta streaming video via internet dell’incontro sarà invece disponibile, come di consueto sulla televisione di stato, collegandosi sul sito internet raiplay.it oppure con l’applicazione Rai Play tramite smartphone o tablet, con la diretta disponibile sul web anche per tutti gli abbonati Elevensports. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 MONZA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus U23 Monza, lunedì 30 settembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. 4-3-3 per la Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia in campo con: Nocchi; Frabotta, Coccolo, Alcibiade, Beruatto; Peeters, Clemenza, Rafia; Han, Mota Carvalho, Oliveri. 4-3-1-2 per il Monza guidat0 in panchina da Christian Brocchi, schierata con: Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Franco; Armellino, Fossati, D’Errico; Chiricò; Gliozzi, Finotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Juventus U23 Monza, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella brianzola: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 4.20 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 1.75 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 2.10 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato 1.70.



