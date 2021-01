Diretta Juventus U23 Piacenza/ Streaming video tv: bianconeri per i playoff (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PIACENZA: BIANCONERI FAVORITI

Juventus U23 Piacenza sarà diretta dal signor Tommaso Zamagni, e si gioca alle ore 12:30 di domenica 17 gennaio: al Moccagatta di Alessandria le due squadre concludono il girone di andata della Serie C 2020-2021, siamo infatti arrivati alla 19^ giornata e nel girone A chi sta facendo meglio è senza dubbio la compagine bianconera, che arriva dal grande colpo dello stadio dei Marmi e adesso punta con decisione un posto nei playoff, che giocherebbe per la seconda stagione consecutiva confermando la propria crescita.

È invece un’annata davvero complicata per i lupi, che hanno ottenuto un buon pareggio contro la Pro Vercelli ma si trovano ancora in terzultima posizione in classifica: il Piacenza non riesce a cambiare passo, e incredibilmente deve accettare di giocare per la salvezza pur essendo stato costruito, già negli anni scorsi, per il salto di categoria verso il campionato cadetto. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Juventus U23 Piacenza, ma mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più accurata le probabili formazioni del match.

DIRETTA JUVENTUS U23 PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Piacenza verrà trasmessa su Sky Sport 253: il canale è disponibile al relativo numero del decoder satellitare e dunque la partita di campionato sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento al pacchetto calcio di Sky. Resta ovviamente valida l’alternativa della diretta streaming video, che riguarda tutte le gare della Serie C: in questo caso l’appuntamento è sul portale Eleven Sports, che permette la sottoscrizione di un abbonamento stagionale oppure l’acquisto del singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PIACENZA

Tecnicamente Lamberto Zauli potrebbe avere a disposizione il nuovo arrivato Abdoulaye Dabo in Juventus U23 Piacenza, ma comunque non negli 11 di partenza: qui a centrocampo potremmo rivedere Leone al posto di Troiano e al fianco di Filippo Ranocchia, sulle corsie laterali ci provano Sekulov e Félix Correia mentre cerca spazio anche Tongya, che può agire sulla trequarti scalzando Nicola Mosti o Rafia, senza dimenticarsi di Fagioli. Torna Petrelli che dunque se la vede con Andrea Brighenti per la maglia da prima punta, fuori dai giochi invece Vrioni; Coccolo, Alcibiade e Capellini si schierano a protezione del portiere Israel. Il Piacenza di Vincenzo Manzo si schiera con un modulo sostanzialmente speculare: un trequartista che sarà Antonio Palma, due attaccanti con Maritato che insidia il posto di Galazzi e Flores Heatley. In mediana invece i favoriti restano Pedone e Simonetti, Gonzi giocherà a destra ma occhio a Ghisleni, stesso discorso a sinistra perchè Visconti e Renolfi sono in ballottaggio con Lamesta. Avremo poi una difesa a tre nella quale può tornare titolare Bruzzone, con Corbari o Martimbianco e Battistini; in porta ci sarà Libertazzi.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione andiamo a vedere per Juventus U23 Piacenza quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico: il segno 1 che regola la vittoria interna vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 1,77 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote un guadagno pari a 4,25 volte la puntata mentre il successo esterno, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vale una somma che ammonta a 3,60 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA