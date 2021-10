DIRETTA JUVENTUS U23 PRO SESTO: I GIOVANI BIANCONERI RISCHIANO!

Juventus U23 Pro Sesto è in diretta dallo stadio Moccagatta di Alessandria, alle ore 14:30 di domenica 24 ottobre: partita intrigante nella 11^ giornata di Serie C 2021-2022, che potrebbe avere un esito diverso rispetto a quanto racconta la classifica del girone A. I giovani bianconeri sfidano nuovamente una squadra lombarda: dopo aver battuto il Seregno hanno pareggiato sul campo dell’Albinoleffe, primo segno X in 10 giornate per una Juventus U23 che tutto sommato sta mantenendo le aspettative, che sono quelle di una corsa verso la qualificazione ai playoff.

Diretta/ Pro Sesto Padova (risultato finale 2-2): pareggio spettacolare al Breda!

La Pro Sesto resta ultima in graduatoria, ma sembra aver svoltato: nelle ultime due partite ha prima vinto a Piacenza e poi pareggiato contro la capolista Padova, dunque si tratta di un periodo davvero positivo che ora potrebbe trovare sublimazione in un’altra vittoria esterna. Di conseguenza la diretta di Juventus U23 Pro Sesto può sicuramente regalarci sorprese; vedremo se sarà così, aspettando che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ AlbinoLeffe Juventus U23 (risultato finale 2-2): pareggio pirotecnico!

DIRETTA JUVENTUS U23 PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Pro Sesto non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, e dunque possiamo parlare della consueta alternativa. La Serie C infatti è integralmente su Eleven Sports, il portale che ormai da anni si occupa della terza divisione: la visione del match sarà in diretta streaming video, potrete scegliere se abbonarvi al servizio per l’intera stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, altra opzione possibile.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PRO SESTO

Il dubbio per Juventus U23 Pro Sesto, per Lamberto Zauli, riguarda Kaio Jorge che potrebbe essere impiegato ancora (mercoledì ha segnato il definitivo 2-2), ma dipenderà anche da Allegri e dunque Cudrig è pronto a prendere il posto del brasiliano, con Sekulov e Marley Aké che completano il tridente sugli esterni. A centrocampo avremo Leone in cabina di regia con Zuelli e Sersanti favoriti sulle mezzali, in difesa squalificato De Winter e dunque i due centrali saranno Riccio e Boloca, mentre Daniel Leo e Barbieri saranno i terzini con Garofani tra i pali.

Diretta/ Juventus U23 Seregno (risultato finale 2-1): rimonta firmata Sekulov!

La Pro Sesto di Simone Banchieri punta sullo stesso modulo, con Pecorini e Mazzarani a protezione di Gattoni e due laterali bassi che saranno Christian Maldini e Caverzasi; poi una mediana comandata da Gattoni, nella quale potrebbe essere titolare Ghezzi come interno offensivo facendo compagnia a Brentan; nel tridente avanzato Capogna è sempre in vantaggio su Buongiorno e Grandi, chance per Gabriele Motta come laterale ma bisognerà eventualmente vincere la concorrenza rappresentata da Capelli e Scapuzzi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA