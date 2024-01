DIRETTA/ Juventus U23 Rimini video streaming tv: c’è un solo precedente (Serie C, 20 gennaio 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 RIMINI: TESTA A TESTA

Nella storia esiste un solo e unico testa a testa della diretta Juvenuts U23 Rimini e ha visto i padroni di casa battere i bianconeri 4-3. Vantaggio juventino con Comenencia, pareggio di Capanni, altro soprasso Juve con Cerri, 2-2 di Lamesta e di nuovo la squadra di Brambilla danti con Turicchia. Da lì in poi, il Rimini si porta in vantaggio per la prima volta facendo 3-3 con Morra e soprattutto 4-3 con Gigli all’ottantasettesimo.

I tifosi della Juventus, intesa come Prima Squadra, si ricorderanno senza dubbio di quella gara che fu storica proprio contro il Rimini, debutti in Serie B con la sfida terminata in parità. La differenza plateale su queste due squadre è che la Juventus non perde da quattro partite mentre il Rimini ne ha perse ben tre nelle ultime quattro uscite, l’unica eccezione è il 3-1 inflitto alla Torres che ha dato forza e fiducia al Rimini. (aggiornamento di Christian Attanasio)

JUVENTUS U23 RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juventus U23 Rimini sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Rimini e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Juventus U23 Rimini, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. La Juventus Next Gen e il Rimini sono attualmente separate da soli tre punti, una differenza apparentemente minima, ma che riflette i differenti obiettivi delle due squadre. Mentre il Rimini, nonostante un recente rallentamento, guarda con ottimismo alla possibilità di raggiungere i play off anche grazie all’ultima vittoria contro la Torres, cercando conferme in trasferta, dove ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite e non segna da 282 minuti.

Gli ultimi quattro risultati positivi (8 punti) hanno permesso alla squadra ex Juventus Under 23 di allontanarsi dalla zona retrocessione, seppur di soli un punto. Nell’ultima giornata, i giovani bianconeri hanno pareggiato sul campo della Recanatese e ora la la Juventus Next Gen punta a evitare i play out e il conseguente rischio di retrocessione, che metterebbe fine al progetto che ha portato benefici alla prima squadra.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Rimini, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Comenencia, Hasa, Salifou, Damiani, Rohui; Sekulov, Guerra. Risponderà il Rimini allenato da Emanuele Troise con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Colombi; Pietrangeli, Gigli, Lepri; Megelaitis, Langella, Lamesta, Delcarro, Semeraro; Cernigoi, Ubaldi.

JUVENTUS U23 RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











