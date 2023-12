DIRETTA/ Juventus U23 Vis Pesaro video streaming tv: è una partita inedita (Serie C, 23 dicembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS U23 VIS PESARO: TESTA A TESTA

Poco tempo e prenderà il via la diretta di Juventus U23 Vis Pesaro, una gara che non ha scontri precedenti dalla quale attingere per fare un resoconto storico. Quando non c’è la storia però, ci sono i soldi e il valore economico delle due squadre da paragonare. La Juventus ovviamente ha un valore economico incredibile per la Serie C, con i suoi dieci milioni è infatti la squadra con il valore più alto del suo girone, annovverando tra le sue fila giocatori del calibro di Huijsen, Palumbo e Comenencia che insieme arrivano quasi a tre milioni di euro. Il difensore olandese poi ha anche qualche presenza in prima squadra.

La Vis Pesaro invece rimane più umile, con un valore di mercato che si aggira sui tre milioni e un’età media di tutto rispetto tra giovani e veterani di 24 anni. La squadra ospite però ha molti giocatori in prestito e tra le loro fila spicca sicuramente il portiere Neri che ha un valore di mercati di trecentomila euro, insieme a lui ci sono Zola e anche Mattioli, giocatori difensivi che però hanno una grande spinta in attacco. L’attaccante più costoso però è De Vries, la perla che sta portando avanti la Vis Pesaro. (agg. Gianmarco Mannara)

JUVENTUS U23 VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juventus U23 Vis Pesaro sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Vis Pesaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Juventus U23 Vis Pesaro, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. La Juventus U23 attualmente occupa il sedicesimo posto in classifica nel Girone B di Serie C, con 18 punti ottenuti in diciotto giornate, alla pari con il Pesaro. La squadra guidata da Massimo Brambilla ha recentemente interrotto un periodo di risultati negativi, conquistando 3 punti nell’ultima gara contro l’Entella (0-1) nel recupero della 14ª giornata. La Next Gen bianconera ha ritrovato la vittoria dopo un periodo difficile, che includeva una sconfitta contro la fanalino di coda Fermana, e ora affronta un nuovo test contro la Vis Pesaro.

La Vis Pesaro si trova anch’essa al quindicesimo posto in classifica nel Girone B di Serie C, con 18 punti in diciotto giornate, alla pari con la Juventus U23. La squadra allenata da Simone Banchieri ha recuperato alcune posizioni nelle ultime settimane, rimanendo imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato. Dopo la vittoria cruciale contro la Lucchese (1-2), la Vis Pesaro ha ottenuto tre pareggi consecutivi (l’ultimo in casa contro il Sestri Levante), posizionandosi appena al di fuori della zona retrocessione. La Vis è attualmente la squadra con più pareggi nel Girone B, insieme al Perugia, con ben 9 segni “X” fino a questo momento, di cui gli ultimi 3 consecutivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi, Palumbo, Damiani, Turicchia; Anghelè; Mancini, Cerri. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni, Zoia; Rossetti, Di Paola, Nina; De Vries, Pucciarelli; Sylla.

JUVENTUS U23 VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











