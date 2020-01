Video/ Udinese Sassuolo (3-0): gol e highlights, i friulani volano (Serie A)

Larga e meritata vittoria friulana alla Dacia Arena nel lunch match di Serie A: il video di Udinese Sassuolo illustra infatti il perentorio 3-0 rifilato dai padroni di casa agli ospiti emiliani. La classifica adesso ci dice che l’Udinese arriva a metà campionato con 24 punti e potrebbe pensare a una più che tranquilla salvezza, mentre i 19 punti del Sassuolo non possono lasciare tranquilli i neroverdi. Il gol di Okaka già al 14’ minuto di gioco spiana la strada all’Udinese, che poi dilaga nella ripresa grazie alle reti di Sema e De Paul. Al resto ci pensa Musso, che per la settima volta in questo campionato non subisce gol. Anche questo è un dettaglio non trascurabile: le statistiche non sono così diverse fra le due squadre 7-5 Udinese nei tiri in porta, 11-10 i tiri totali, addirittura 6-10 Sassuolo i calci d’angolo, eppure il risultato ci racconta uno scarto di ben tre gol in favore dell’Udinese.

VIDEO UDINESE SASSUOLO: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Udinese Sassuolo, Luca Gotti è apparso comprensibilmente soddisfatto ai microfoni di DAZN, ma evidenzia anche ciò che non ha funzionato e tiene alta la tensione: “Il primo tempo è stato efficace ed utile, aver trovato il vantaggio abbastanza presto ci ha permesso di gestire la partita in questo modo, però potevamo far molto meglio nella gestione del pallone mettendo più in difficoltà il Sassuolo. Sema sa rendersi pericoloso segnando un gol bello e pesante anche per lui. La gestione del campo l’abbiamo fatta con 11 giocatori, a partire da Okaka che è il nostro terminale e ci dà fisicità tenendo la palla, impreziosendo la partita di oggi con un gol. C’è tutto in girone di ritorno da giocare nonostante i 9 punti in tre gare. Un girone che andrà affrontato con criterio ed umiltà, e così potremmo toglierci delle soddisfazioni. Il De Paul visto come centrocampista puro, così per 90 minuti, è da grande squadra. Media punti da 1,55? Andiamo avanti, settimana dopo settimana. Se ne parlerà soltanto alla fine”. Molto più amareggiato Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport: “Dispiace perché potevamo comunque non perdere oggi, una volta pareggiata poi non si sa come va a finire. Oggi le cose non sono andate bene, dobbiamo analizzare questa sconfitta”.

