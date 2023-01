Diretta Juventus Udinese/ Streaming video tv: grande momento per Allegri! (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE: ALLEGRI NON SI VUOLE FERMARE!

Juventus Udinese, partita diretta dal signor Matteo Marchetti, va in scena alle ore 18:00 di sabato 7 gennaio: è il secondo anticipo nella 17^ giornata di Serie A 2022-2023. La Juventus arriva dalla vittoria di Cremona, racimolata nei minuti di recupero: settima consecutiva, così come sono sette le gare senza subire gol. I bianconeri hanno ripreso la marcia, ma chiaramente la distanza dal Napoli (7 punti) resta ampia e soprattutto non sarà semplice difendere la Top 4 per tornare in Champions League, anche se chiaramente ora Massimiliano Allegri ha molta più fiducia bisogna senza dubbio migliorare sul piano del gioco, per avere ancora più certezze.

L’Udinese continua nel suo periodo “discreto”, per dirla così: dopo il grande filotto iniziale i friulani non hanno più vinto, però pareggiano tanto e lo hanno fatto anche contro l’Empoli, riuscendo se non altro a evitare la sconfitta e consolidare un ottimo ottavo posto in classifica. Sarà dunque una partita tosta per i padroni di casa, ma aspettando che la diretta di Juventus Udinese prenda il via possiamo valutare le scelte che saranno operate dai due allenatori sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, dunque andiamo subito a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni del match.

DIRETTA JUVENTUS UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Udinese verrà trasmessa su Zona DAZN, ma bisogna specificare: il canale è disponibile al numero 214 del decoder di Sky, ma ovviamente accessibile soltanto agli abbonati alla televisione satellitare come alla stessa DAZN. Per i soli clienti di quest’ultima l’appuntamento sarà quello classico, vale a dire con la diretta streaming video: per avere accesso alle immagini della partita dovrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Ovviamente anche per la diretta Juventus Udinese Allegri conferma il 3-5-2, ma potrebbe cambiare alcuni interpreti: davanti a Szczesny per esempio potrebbe rivedersi Alex Sandro che farebbe rifiatare Gatti, affiancando Danilo e Bremer per una difesa tutta brasiliana. A destra il giovane Matias Soulé sarebbe rimpiazzato dal ritorno di Federico Chiesa come titolare, sull’altro versante giocherà Kostic con una mediana nella quale Locatelli sarà il regista stretto tra Fagioli (o Miretti) e Rabiot, anche lui di ritorno dal primo minuto. Davanti, con Milik già matchwinner allo Zini, potremmo rivedere Kean visto che Vlahovic è ancora ai box.

Modulo speculare per l’Udinese di Andrea Sottil, che davanti a Marco Silvestri ritrova Bijol: con lui ecco Nehuen Perez e Rodrigo Becao, poi i due esterni di centrocampo saranno Roberto Pereyra (per lui partita da ex) e Udogie, in mediana i friulani dovrebbero rinunciare a uno dei due registi (Arslan) confermando il solo Walace e puntando sull’interdizione di Makengo, giocherà invece Lovric che è una sorta di insostituibile per il suo allenatore. Nel reparto avanzato Deulofeu viaggia verso un altro forfait: al posto dello spagnolo dunque spazio a Isaac Success, che farà coppia con il portoghese Beto.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Juventus Udinese dobbiamo anche valutare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il pronostico sulla partita. Il segno 1 che identifica la vittoria della Vecchia Signora porta in dote un guadagno che corrisponde a 1,75 volte la vostra giocata; il segno X per il pareggio equivale ad un valore di 3,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine con il segno 2 su cui puntare per l’affermazione dei friulani andreste a guadagnare una somma equivalente a 4,50 volte quanto messo sul piatto.











