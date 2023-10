Diretta/ Juventus Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: meglio gli ospiti (2 ottobre 2023)

DIRETTA JUVENTUS VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): INFORTUNIO PER RIGO

Le formazioni ufficiali di Juventus e Verona Primavera non registrano grosse sorprese: in casa bianconera mister Montero si affida al 3-4-2-1 con Pugno terminale offensivo supportato da Finocchiaro e Anghelè. Per gli scaligeri, invece, il tecnico Sammarco propone un 3-4-1-2 con Pavanati alle spalle della coppia formata da Diao e Cissé. A Vinovo la prima occasione del match è per l’Hellas Verona: decisivo l’intervento di Pagnucco che segue il taglio di Patanè e lo anticipa a pochi passi dalla porta mettendo in calcio d’angolo.

Diretta/ Torino Verona (risultato 0-0) streaming video: Zapata unica punta, via! (Serie A, 2 ottobre 2023)

Al 9′ ospiti costretti alla prima sostituzione: Rigo esce per un problema fisico, dentro al suo posto De Battisti. Un minuto più tardi è proprio il neo entrato a sfiorare il vantaggio: Patanè punta Pagnucco, sterzata sul sinistro e tiro a giro sul quale Vinarcik ci mette i pugni. De Battisti raccoglie la respinta ma non trova il tempo per la battuta a rete. (Agg. Giulio Halasz)

Video/ Verona Atalanta (0-1) gol e highlights: Koopmeiners piega gli scaligeri (27 settembre 2023)

DIRETTA JUVENTUS VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida Juventus Verona Primavera, ormai dietro l’angolo per la 5^ giornata del campionato Primavera 1, pone di fronte due formazioni che negli ultimi 5 incontri hanno presentato due pareggi, due successi per gli ospiti ed appena uno per i bianconeri. 2018 che ha sorriso alla Juventus con la vittoria per 1-3 grazie alle reti di Morachioli e Portanova. Per loro rispettivamente un gol e due reti. Per il Verona a segno Tupta. Verona che ottenne la rivincita tre anni dopo grazie al risultato di 2-0 alla luce dei gol realizzati da Yeboah Ankrah e Bosilj.

DIRETTA/ Verona Atalanta (risultato finale 0-1): la decide Koopmeiners (oggi 27 settembre)

Successo in trasferta ancora per il Verona con le reti di Bragantini e Yeboah Ankrah che rispondono al vantaggio iniziale firmato da Nzouango. Ultime due partite che invece sono terminate entrambe con il risultato di parità. Vantaggio su calcio di rigore del Verona con Bragantini e autogol di El Wafi per ristabilire la parità. Ultima sfida terminata con lo stesso risultato ma con i gol di Cazzadori e Yildiz. Adesso la parola può davvero passare al campo, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la diretta di Juventus Verona Primavera sta davvero per farci compagnia! (Marco Genduso)

JUVENTUS VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Verona Primavera sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, che pure in questo campionato è la casa della Primavera. È possibile di conseguenza seguire anche la diretta di Juventus Verona Primavera in streaming video attraverso il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

JUVENTUS VERONA PRIMAVERA: BIANCONERI FAVORITI!

Juventus Verona Primavera, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 2 ottobre 2023, sarà l’ultimo dei posticipi che chiuderanno in questo intenso lunedì il lungo programma della quinta giornata del Campionato Primavera 1 edizione 2023-2024. La classifica ci dice che la diretta di Juventus Verona Primavera metterà di fronte due formazioni con situazioni abbastanza simili, perché una altalenante Juventus ha finora raccolto 6 punti con due vittorie e altrettante sconfitte, mentre l’Hellas Verona è a quota 4, con una vittoria in meno e un pareggio in più.

Nella scorsa giornata, sono stati solo gli scaligeri a poter sorridere: il Verona infatti è tornato a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive grazie al pareggio per 1-1 contro il Bologna, mentre la Juventus Primavera è reduce dalla pesante batosta per 3-0 incassata contro il Milan, una classica che fa male perdere così, anche a livello giovanile. La necessità di voler provare a migliorare la classifica accomuna le due squadre, che cosa succederà nella diretta di Juventus Verona Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Juventus Verona Primavera. Per i padroni di casa bianconeri serve una scossa, vedremo cosa inventerà mister Paolo Montero. Intanto indichiamo il modulo 3-4-2-1 con Martinez, Domanico e Gil nella difesa a tre davanti al portiere Vinarcik; ecco poi che a centrocampo potrebbero trovare posto Turco, Crapisto, Florea e Pagnucco, infine il reparto offensivo della Juventus potrebbe prevedere Aghelé e Vacca sulla trequarti a supporto del centravanti Pugno.

La risposta del Verona Primavera allenato da mister Paolo Sammarco potrebbe prevedere per i giovani gialloblù un modulo 3-4-1-2 con questi possibili undici titolari: Toniolo in porta; davanti a lui, i tre difensori Nwanege, Calabrese e Corradi; a centrocampo invece potrebbero agire dal primo minuto Patanè, D’Agostino, Dalla Riva e De Battisti; infine, ecco il trequartista Cissè alle spalle degli attaccanti Diao e Agbonifo per completare il Verona.











© RIPRODUZIONE RISERVATA