DIRETTA JUVENTUS ZENIT/ Video streaming Canale 5: l’arbitro è Alejandro Hernandez

DIRETTA JUVENTUS ZENIT: L’ARBITRO

Per la Champions League, la diretta di Juventus Zenit sarà affidata all’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez, che pure sarà a Torino con gli assistenti Jose Naranjo e Teodoro Sobrino, con José Luis Munuera in qualità di quarto uomo: J Martinez Munuera e Ricardo de Burgos saranno al Var. Fissando ora la nostra attenzione proprio sul primo direttore di gara, apprendiamo che questo in stagione ha messo da parte solo nove direzioni ed è la prima volta quest’anno che segue un match della Champions League.

Probabili formazioni Milan Porto/ Diretta tv, in attacco sarà confermato Ibrahimovic?

Nel complesso leggiamo per lui a bilancio 52 cartelli gialli, un solo rosso e un penalty concesso. Volendo poi ampliare la nostra analisi, notiamo che in carriera l’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez non ha mai avuto occasione di seguire la Juventus o lo Zenit: la sfida di oggi sarò un vero inedito. (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF INTER/ Diretta tv, Inzaghi in Moldavia con Dzeko-Lautaro

DIRETTA JUVENTUS ZENIT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Zenit è su Canale 5, quindi in chiaro per tutti e anche su Mediaset Play; inoltre viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso riservata agli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, da questa stagione i match della competizione europea sono forniti anche dal broadcaster Infinity Plus, e anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZENIT/ Quote, il buon momento di Weston McKennie

JUVENTUS ZENIT: ALLEGRI SUBITO AGLI OTTAVI?

Juventus Zenit sarà diretta dallo spagnolo Alejandro Hernandez: alle ore 21:00 di martedì 2 novembre l’Allianz Stadium apre le sue porte alla 4^ giornata nel gruppo H di Champions League 2021-2022. Si tratta della partita con cui i bianconeri potrebbero volare agli ottavi: dopo il colpo di coda a San Pietroburgo Massimiliano Allegri deve solo pareggiare per garantirsi la qualificazione, ma una vittoria gli consentirebbe il primo posto anche solo evitando la sconfitta a Stamford Bridge, e soprattutto i 3 punti questa sera rappresentano quasi un obbligo vista la situazione in campionato.

Una situazione che attualmente è abbastanza complessa e inaspettatata: due sconfitte consecutive quasi senza reagire, un primo tempo da incubo a Verona e una classifica che per lo stesso allenatore significa aver quasi dato l’addio allo scudetto. Sarà allora interessante valutare la reazione della Vecchia Signora nella diretta di Juventus Zenit; aspettando che la partita si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZENIT

Sarà sempre 4-4-2 quello di Allegri in Juventus Zenit: vista la situazione nel girone potrebbe esserci spazio per qualche seconda linea. Rugani può fare coppia con De Ligt a protezione di Szczesny, più difficile vedere Luca Pellegrini per Alex Sandro, a destra giocherà Danilo con un centrocampo nel quale tornerà titolare Locatelli, che dovrebbe agire insieme a Bentancur (ma occhio a McKennie) lasciando a Federico Chiesa – se ristabilito, nel caso pronto Cuadrado – e Bernardeschi le corsie laterali. Davanti può riposare Morata: con Dybala allora potrebbe essere il turno di Kulusevski, Kean è ancora acciaccato.

Lo Zenit di Sergey Semak gioca con il 3-4-3: davanti al portiere Kritsyuk dovremmo regolarmente vedere Rakitskiy, Chistyakov e Lovren schierati in linea, sugli esterni dipende dalle condizioni di Douglas Santos che giocherebbe a sinistra, sull’altro versante ballottaggio tra Vyacheslav Karavaev e Sutormin (in alternativa entrambi titolari). Wilmar Barrios e Wendel si occuperanno della zona nevralgica; davanti Dzyuba resta favorito su Azmoun, Claudinho è certo del posto e a destra Mostovoy giocherà titolare per l’indisponibilità di Malcom.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Juventus Zenit, e allora andiamo a vedere cosa ci dice il bookmaker circa la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,53 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una cifra corrispondente a 4,25 volte la giocata, mentre con il segno 2 per l’affermazione degli ospiti il valore del vostro guadagno ammonterebbe a 6,25 volte l’importo che avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA