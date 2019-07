Diretta Kenya Senegal/ Streaming video DAZN: Leoni sul velluto? (Coppa d’Africa)

Kenya Senegal, in diretta dallo Stadio de Il Cairo, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 1 luglio: è l’ultima giornata nel gruppo C della Coppa d’Africa 2019, e dunque una partita decisiva per stabilire la qualificazione agli ottavi di finale e, soprattutto, la posizione nella griglia della fase ad eliminazione diretta. Per le Harambee Stars questa edizione del torneo è comunque importante: il Kenya non si qualificava alla fase finale da 15 anni, e questo traguardo potrebbe rappresentare l’inizio di un periodo interessante nel quale provare anche ad andare a caccia del pass per i Mondiali, anche se sarà molto difficile. Il Senegal invece rappresenta tutt’altro contesto: i Leoni della Teranga in Coppa del Mondo hanno già giocato raggiungendo anche i quarti, pur se va detto che negli ultimi anni hanno leggermente deluso le aspettative se pensiamo ai tanti talenti che sono passati da questa selezione. Per questa Coppa d’Africa 2019 l’obiettivo è quello di vincere il titolo; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Kenya Senegal, nel frattempo possiamo valutare le potenziali scelte dei due Commissari Tecnici nell’analisi delle probabili formazioni di Kenya Senegal.

La diretta tv di Kenya Senegal non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Coppa d’Africa 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

Per Kenya Senegal è possibile che Sébastien Migné punti sul 4-2-3-1 dell’esordio: Matasi il portiere, davanti a lui la coppia centrale formata da Okumu e Mohammed mentre sulle corsie laterali giocheranno Otieno e Omar. In mezzo al campo una cerniera che sarà composta da Odhiambo e dal capitano Wanyama, anche il giocatore più rappresentativo della nazionale; Kahata davanti a loro come trequartista, gli esterni offensivi saranno Johana Omondi e Masika con Olunga che agirà come centravanti di riferimento. Sarà invece un 4-3-3 il modulo di Aliou Cissé: Mendy il portiere del Senegal, Moussa Wagué e Sabaly gli esterni mentre Pape Cissé potrebbe essere il partner di Koulibaly al centro del reparto. Badou Ndiaye gioca come riferimento in mezzo al campo, con Gueye e Diatta sulle mezzali ; nel tridente offensivo Ismaila Sarr e Keita Baldé Diao presidieranno le corsie, e dovranno rappresentare un ideale supporto alla prima punta M’Baye Niang, pronto a riscattare una stagione non troppo esaltante.



