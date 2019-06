Diretta La Notte dei Re 6v6 Totti Figo/ Streaming video e tv: orario e dove vederla

LA NOTTE DEI RE 6v6: FRANCESCO TOTTI VS LUIS FIGO

La Notte dei Re in diretta dal Foro Italico di Roma è arrivata: nello scenario solitamente dedicato al tennis questa sera, con inizio alle ore 21.00, ci sarà una parata di stelle del calcio capitanate da Francesco Totti e Luis Figo, che saranno i leader di due formazioni che si sfideranno 6 vs 6. Saranno però ben 30 i protagonisti de La Notte dei Re, dunque ci saranno sicuramente tante sostituzioni per permettere agli spettatori di ammirare il maggior numero possibile di campioni… e magari di compensare eventuali cali di forma di chi non fosse più all’altezza dei tempi che furono. La qualità però resterà altissima e di certo vivremo una partita ricca di spettacolo e divertimento. Vincerà Francesco Totti oppure Luis Figo? Questo tutto sommato importa poco: di sicuro vincerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, al quale sarà destinato l’incasso della serata, e questo sarà certamente l’aspetto più importante della Notte dei Re.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA NOTTE DEI RE

Ampia copertura mediatica per La Notte dei Re in diretta tv: gli abbonati alla televisione satellitare potranno infatti seguire questa sera l’evento al Foro Italico di Roma a partire dalle ore 21.00 sui canali Sky Sport Uno (il numero 201) oppure Sky Sport Football (203). In alternativa, sarà disponibile anche la diretta streaming video – naturalmente sempre per gli abbonati alla televisione satellitare – che sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA LA NOTTE DEI RE: I PROTAGONISTI AL FORO ITALICO

Verso la diretta de La Notte dei Re, dobbiamo ricordare che sarà davvero lungo l’elenco dei protagonisti di questo evento di lusso al Foro Italico di Roma. Insieme ai due capitani Francesco Totti e Luis Figo avremo infatti altri 28 nomi di grandissimo spicco, tutti campioni degli ultimi 20 anni del calcio internazionale e molti protagonisti pochi giorni fa alla Partita del Cuore. A cominciare dai quattro portieri avremo dunque Vitor Baia, Julio Cesar, Morgan De Sanctis e Angelo Peruzzi, per poi proseguire con campioni del calibro di Roberto Carlos, Andrea Pirlo, Vincent Candela, Aldair, Marco Materazzi, Simone Perrotta, Luca Toni, Antonio Cassano, Damiano Tommasi, Esteban Cambiasso, Michel Salgado, Robert Pires, Hernan Crespo, Alberto Aquilani, Marco Borriello, Marco Cassetti, Cristian Chivu, Dejan Stankovic, Fernando Hierro, Patrick Kluivert, Nuno Gomes, David Pizarro, Clarence Seedorf e Gianluca Zambrotta. Tutti sono stati compagni di squadra o di Luis Figo o di Francesco Totti (alcuni naturalmente anche di entrambi), con le maglie dei club oppure in Nazionale. Ce ne sarà davvero di tutti i gusti: ieri sera abbiamo vissuto la finale di Champions League, ma la quantità di stelle presente oggi al Foro Italico ci permette di dire che pure stasera gli appassionati di calcio avranno di che divertirsi, in modo per di più sicuramente spensierato.



