DIRETTA LARISSA IAPICHINO/ Salto in lungo Mondiali atletica video streaming Rai: la storia (oggi 20 agosto)

DIRETTA LARISSA IAPICHINO FINALE SALTO IN LUNGO: NELLA STORIA

Mentre aspettiamo la diretta di Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica 2023, facciamo un tuffo nella storia parlano (ci perdonerà Larissa) di mamma Fiona May. I ricordi più dolci in assoluto sono naturalmente quelli legati ai due ori mondiali conquistati a Göteborg 1995 e poi ad Edmonton 2001. La prima volta, in Svezia, Fiona May passò in testa fino dal primo salto con la misura di 6,93 metri, arrotondati a 6,98 proprio con l’ultimo salto per precedere la cubana Niurka Montalvo e la russa Irina Mushailova, nel giorno in cui fu quinta l’altra azzurra Valentina Uccheddu.

Passarono sei anni e tante altre medaglie (tra cui due argenti olimpici e ai Mondiali un argento e un bronzo) prima del secondo trionfo iridato in Canada, quando la misura della vittoria di Fiona May fu di 7,02 metri, ma con il brivido dato da un solo centimetro di vantaggio sulla russa Tatyana Kotova, mentre il terzo posto andò a Niurka Montalvo, che nel frattempo era passata dalla cittadinanza cubana a quella della Spagna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LARISSA IAPICHINO STREAMING VIDEO E TV SALTO IN LUNGO MONDIALI ATLETICA 2023

La finale del salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica 2023 con Larissa Iapichino sarà visibile in diretta tv su Rai Due in chiaro per tutti, ma anche sui canali di Sky Sport ed Eurosport per gli abbonati ed inoltre in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play, oppure con Sky Go e Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SALTO IN LUNGO CON LARISSA IAPICHINO AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

LARISSA IAPICHINO FINALE SALTO IN LUNGO

La diretta di Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà al centro della nostra attenzione oggi pomeriggio, domenica 20 agosto, per la precisione dalle ore 16.55, quando inizierà una delle finali più stuzzicanti per l’Italia in tutta la rassegna iridata di atletica leggera. Naturalmente tutti conosciamo Larissa Iapichino come figlia di Fiona May, che proprio a Budapest fu seconda agli Europei 1998, ma i risultati cominciano ad essere di assoluto rilievo anche per la saltatrice classe 2002, che anzi oggi potrebbe avere l’occasione per entrare definitivamente nella storia dello sport per meriti propri.

A livello indoor, Larissa Iapichino ha già superato mamma togliendole il record italiano con la misura di 6,97 metri in occasione del secondo posto agli Europei indoor di inizio marzo, all’aperto naturalmente Fiona May resta davanti a Larissa Iapichino, che però è la detentrice del record del Mondo Under 20 con il 6,91 del febbraio 2021 ad Ancona e adesso si presenta per la prima volta ai Mondiali nel novero delle principali favorite per il podio. Tutto questo premesso, è facile capire perché l’attesa sia molto grande, ecco allora tutte le info utili per seguire la diretta del salto in lungo con Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica 2023.

DIRETTA LARISSA IAPICHINO, SALTO IN LUNGO MONDIALI ATLETICA 2023: IL CONTESTO

Larissa Iapichino quindi cercherà nella diretta della finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest di scrivere una pagina di storia che potremmo anche definire familiare, se si pensa che la mamma vinse in carriera due ori (1995 e 2001), un argento (1999) e un bronzo (1997) ai Mondiali. Ieri nelle qualificazioni Larissa Iapichino ha saltato 6,73 metri al primo tentativo, poi si è fermata a 6,51 nel secondo salto e ha rinunciato al terzo per preservare energie, avendo fatto i calcoli giusti per la qualificazione.

Dettaglio non banale, perché non sono mancate sorprese. Clamorosa eliminazione per l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk con tre nulli, fuori anche la tedesca Mikaelle Assani, mentre al vertice troviamo la statunitense Tara Davis-Woodhall con la misura di 6,87 metri, davanti ai 6,84 di Marthe Koala per il Burkina Faso e ai 6,82 della serba Ivana Vuleta, che saranno naturalmente tre delle avversarie più pericolose della giovanissima azzurra. Larissa Iapichino nel 2023 ha già vinto ben tre meeting della Diamond League tra cui il Golden Gala e poi anche Stoccolma e Monaco, ma il grande evento potrebbe valere la definitiva consacrazione: che cosa ci dirà oggi pomeriggio la diretta del salto in lungo con Larissa Iapichino?











