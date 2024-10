La diretta Latina Altamura, alle 15.00, sarà un incrocio già delicato tra due squadre al momento al quartultimo posto in classifica nel girone C. L’Altamura arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive, l’ultimo ko di Catania ha confermato le difficoltà offensive della matricola pugliese, capace finora di andare a segno solo 6 volte nelle prime 9 partite di campionato.

Per il Latina però le cose vanno anche peggio, sia dal punto di vista offensivo col peggior attacco del girone per i pontini, con soli 4 gol realizzati, sia dal punto di vista dei risultati. La cinquina subita al Benevento è stata la terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri, che dopo il blitz in casa dell’Avellino hanno raccolto solamente un punto nelle successive 4 partite di campionato.

DIRETTA LATINA ALTAMURA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Latina Altamura sarà trasmessa in streaming e tv su Sky, che come emittente ufficiale del campionato di Serie C offrirà l’incontro a tutti i suoi abbonati. Chi preferisce seguire il match online potrà farlo tramite una connessione internet, accedendo al servizio streaming offerto da NOW TV, previa sottoscrizione di un abbonamento.

LATINA ALTAMURA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Spazio all’analisi delle probabili formazioni per la diretta Latina Altamura. Per il Latina schieramento di partenza con un 3-4-2-1 con Cardinali in porta alle spalle della difesa a tre con Di Renzo, E. Vona e Marenco titolari. A centrocampo Saccani, Riccardi, Ndoj e A. Vona mentre in avanti Improta e Di Livio si muoveranno tra le linee alle spalle della punta centrale, Capanni. La risposta dell’Altamura sarà un 3-5-2 con De Santis, Gigliotti e Siletti schierati nella difesa a tre davanti al portiere Pane. Sulle corsie laterali toccherà a Mane e Peschetola, mentre Rolando, Franco e Dipinto si muoveranno nella zona mediana. In attacco spazio alla coppi formata da Molinaro e Leonetti.

LATINA ALTAMURA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi desidera scommettere sulla diretta Latina Altamura, ecco le quote offerte riguardo l’evento dai bookmaker. I pontini sono favoriti, con una vittoria del Latina quotata a 2.30. Il pareggio è quotato a 3.00, mentre un successo esterno dell’Altamura raggiunge la quota di 2.95.