DIRETTA CATANIA ALTAMURA, SICILIANI IN CAMPO DOPO LA PENALIZZAZIONE

Il sabato della nona giornata del Girone C di Serie C termina con la diretta Catania Altamura in campo dalle 17,30 del 12 ottobre. Le due squadre giocheranno dopo aver saputo la notizia della penalizzazione di un punto dei padroni di casa.

A parlare sarà comunque il campo con il Catania che arriva da tre risultati utili consecutivi tra cui una vittoria nell’ultima giornata in casa della Casertana. Ha perso il derby pugliese contro il Monopoli, invece, l’Altamura che ha già incassato cinque sconfitte in questa stagione e vuole cambiare rotta.

Diretta/ Casertana Catania (risultato finale 1-3): la chiude Inglese (Serie C, 6 ottobre 2024)

DIRETTA CATANIA ALTAMURA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva di Sky e la diretta Catania Altamura sarà visibile solo per gli abbonati ai suoi canali o alle piattaforme di streaming di NOW TV e Sky GO. Anche per questa partita sarà possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà gli eventi principali di questo match.

Diretta/ Altamura Monopoli (risultato finale 0-1): Pane decide la partita! (Serie C, 5 ottobre 2024)

CATANIA ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo insieme anche le probabili formazioni di questa partita andando ad approfondire le possibili scelte dei due allenatori. Il Catania di Domenico Toscano continuerà con la difesa a tre con Castellini, Anastasio e Di Gennaro a comporre il trio. Montalto rischia di perdere la maglia da titolare a favore di un Roberto Inglese in grande forma e pronto a guidare l’attacco con Stoppa e Luperini.

3-5-2 in campo per Daniele Di Donato che si affiderà ancora alla coppia formata da Minesso e Leonetti con Sabbatani in cerca di importante minutaggio. Andreoli, Dipinto e Peschetola formeranno il centrocampo con Rolando che potrebbe prendersi una maglia da titolare e formare un’attacco a tre.

Video Catania Monopoli (1-0)/ Gol e highlights: segna Lunetta in avvio di ripresa (Serie C 29 settembre 2024)

ECCO PRONOSTICO E QUOTE

Infine non può mancare un riferimento al pronostico secondo le quote Snai per la diretta Catania Altamura. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,33, mentre poi si sale già a 4,50 per il segno X in caso di pareggio. Infine, una vittoria esterna dell’Altamura premierebbe ben 8,50 volte la posta in palio i coraggiosi che avranno creduto nel segno 2.