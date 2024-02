Diretta/ Latina Audace Cerignola streaming video e tv. Pontini in risalita (Serie C, 25 febbraio 2024)

Latina Audace Cerignola, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Un confronto che si preannuncia impegnativo, tra due squadre che, sulla carta, risultano abbastanza equiparate e che potrebbe offrire l’opportunità di accedere alla zona playoff per entrambe, ma solo con una vittoria. Nonostante la vicinanza in classifica, le due squadre attraversano momenti di forma completamente diversi.

Video/ Monopoli Latina (0-1) gol e highlights: basta la rete di D'Orazio! (Serie C, 18 febbraio 2024)

Attualmente ottavo in classifica con 40 punti, il Latina ha alle spalle una serie di tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite giocate, l’ultima sul campo del Monopoli, che vorrà continuare. D’altra parte, il Cerignola, dopo due pareggi e due sconfitte (l’ultima in casa col Monterosi Tuscia), è scivolato all’undicesimo posto con 37 punti. Nonostante ciò, la zona playoff resta ancora raggiungibile e sembra che una reazione positiva potrebbe cambiare radicalmente le prospettive per entrambe le squadre.

Diretta/ Audace Cerignola Monterosi Tuscia (risultato finale 1-2): impresa biancorossa!

LATINA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Latina Audace Cerignola sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Audace Cerignola e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni della diretta Latina Audace Cerignola, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Guadagno; Marino, Vona, De Santis; Ercolano, Riccardi, Crecco, Paganini; Del Sole, Fella, D’Orazio. Risponderà l’Audace Cerignola allenata da Ivan Tisci con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Barosi; Coccia, Allegrini, Gonnelli, Russo; Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza; Leonetti, Malcore; Vuthaj.

Diretta/ Monopoli Latina (risultato finale 0-1): Marino evita il peggio! (Serie C, 18 febbraio 2024)

LATINA AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.32, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Audace Cerignola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA