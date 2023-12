DIRETTA/ Turris Latina video streaming tv: campani ok nelle ultime sfide (Serie C, oggi 9 dicembre 2023)

DIRETTA TURRIS LATINA: TESTA A TESTA

La diretta della gara che vede affrontarsi Turris Latina presenta due formazioni che tre 2021 e 2023 si sono affrontate in cinque occasioni. Turris che ha ottenuto due successi contro i laziali entrambi nel 2021. L’unica vittoria in queste cinque sfide per la formazione nerazzurra risulta essere quella del 2022. L’ultimo le sfide invece ha visto le due formazioni accontentarsi un pareggio. La prima gara che analizzeremmo è quella del 22 agosto 2021, terminata con il gol vittoria di Leonetti.

Secondo successo consecutivo per i campani con il risultato di 3-1 grazie ai gol firmati da Giannone, Tascone e Leonetti. Latina che ha ottenuto è successo il 12 febbraio 2022 grazie ai gol realizzati da Sane e Carletti. Le ultime due sfide sono terminate in pareggio rispettivamente con i risultati di 2-2 e 0-0. (Marco Genduso)

DIRETTA TURRIS LATINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Latina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Latina in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Turris Latina, in diretta dallo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di stasera, sabato 9 dicembre 2023, perché sarà un appuntamento di prima serata con la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Per presentare la diretta di Turris Latina diamo uno sguardo alla classifica, che ci parla di obiettivi differenti per le due formazioni, separate infatti da ben dieci lunghezze in favore degli ospiti: appena 15 punti per la Turris a fronte dei 25 già conquistati dal Latina in questo campionato.

Per la Turris quindi l’obiettivo primario deve essere la salvezza: domenica scorsa è arrivato un buon pareggio per 0-0 sul campo dell’Avellino, ma servirebbe una vittoria sfruttando il fattore campo per provare a fare un balzo in avanti. D’altro canto, il Latina arriva da una dolorosa e imprevista sconfitta casalinga per 0-2 contro il Sorrento, di conseguenza ha bisogno di un riscatto immediato per consolidare la propria posizione in zona playoff. I temi sono fissati, adesso resta “solo” da scoprire che cosa ci dirà la diretta di Turris Latina…

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS LATINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Turris Latina. Mister Bruno Caneo potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 3-4-3, con questi possibili undici titolari: Fasolino in porta; davanti a lui, i tre difensori Maestrelli, Esempio e Frascatore; a centrocampo linea a quattro composta da Cum, Franco, Matera e Burgio; infine, il tridente d’attacco della Turris potrebbe vedere in campo dal primo minuto Giannone, De Felice e Nocerino.

Daniele Di Donato, allenatore del Latina, deve invece rinunciare a ben due squalificati, cioè Di Livio e Cittadino. Nel modulo 3-5-2 degli ospiti laziali ecco dunque il portiere Cardinali protetto dalla difesa a tre formata da Cortinovis, De Santis e Marino; cambi obbligati a centrocampo, dove potremmo vedere in azione Ercolano, Perseu, Riccardi, Crecco e Gallo; infine, il tandem d’attacco del Latina potrebbe vedere titolari Fella e Mastroianni.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Turris Latina. Partono leggermente favoriti gli ospiti secondo l’agenzia Bwin: infatti, il segno 2 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a 2,70 per il segno 1 in caso di vittoria della Turris e fino a 2,95 volte la posta in palio sul segno X, naturalmente questo in caso di pareggio.

