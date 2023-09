DIRETTA/ Latina Brindisi video streaming tv: non si giocava dal 2011 (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA LATINA BRINDISI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Latina Brindisi pone contro due formazioni che non si affrontano dal 2011. Sono ben quattro i precedenti storici tra queste due società tutti contornati da una particolarità: in ogni sfida almeno una delle due squadre non è riuscita a trovare la via del gol. Seguendo il tabellino dei precedenti si notano due vittorie per il Latina; un successo del Brindisi ed un pareggio nel primo scontro giocato. La genesi ha inizio nel 2003 quando Latina e Brindisi si accontentarono di un pareggio con il risultato di 0-0.

Gara di ritorno che vide vincere il Brindisi per 2-0, che firmò quindi il primo successo di questa rivalità. Al termine di quei 90 minuti le due formazioni non si affrontarono più per i successivi sei anni, tornando contro solamente nel 2010. Vittoria Latina in trasferta con il risultato di 0-1 che diede seguito ad un altro successo nella gara di ritorno per 2-0, con le reti firmate da Farina e Giannusa. (Marco Genduso)

LATINA BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Latina Brindisi sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Brindisi in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Latina Brindisi, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I pontini continuano a coltivare sogni di gloria dopo l’esaltante vittoria esterna in casa del Giugliano. Uno 0-3 che ha permesso al Latina di restare imbattuto in questo avvio di campionato e mantenere la vetta della classifica del girone C, a braccetto con la Juve Stabia a quota 11 punti.

Il Brindisi è stato invece costretto, nell’ultimo turno di campionato, ad arrendersi in casa al Benevento, coi sanniti vincenti di misura in casa dei pugliesi, costretti ancora a giocare in esilio vista l’indisponibilità dello stadio Fanuzzi. Per il Brindisi finora solo una vittoria in casa contro il Monterosi Tuscia in 4 partite fin qui disputate, con le due formazioni che tornano ad affrontarsi in campionato a Latina dall’ultimo precedente datato 23 aprile 2011, terminato 2-0 per i pontini.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA BRINDISI

Le probabili formazioni della diretta Latina Brindisi, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Serbouti; Paganini, Di Livio, Biagi, Riccardi, Del Sole; Fella, Mastroianni. Risponderà il Brindisi allenato da Ciro Danucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Saio; Valenti, Capelletti, Bizzotto, Nicolao; Ceesay, Malaccari, Cancelli; Albertini, Moretti, Lombardi.

LATINA BRINDISI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











