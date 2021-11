Diretta Latina Campobasso/ Streaming video tv: pontini per uscire dai guai (Serie C)

DIRETTA LATINA CAMPOBASSO: I PONTINI NON POSSONO SBAGLIARE

Latina Campobasso sarà diretta dal signor Giorgio Vergaro: alle ore 14:30 di domenica 14 novembre appuntamento al Francioni per la 14^ giornata di Serie C 2021-2022. I pontini non possono più sbagliare: sconfitti sul campo della Virtus Francavilla, hanno solo 2 punti sulle ultime due posizioni e a oggi sarebbero retrocessi nel girone C, dovendo trovare una continuità che non hanno mai conosciuto nel corso di questa annata e sapendo che salvarsi sarà molto complesso se non si farà bottino pieno in partite come questa.

Il Campobasso, altra squadra neopromossa, sta invece disputando una stagione tutto sommato discreta: reduce dal pirotecnico 4-4 contro il Catania sta riuscendo a tenersi lontano dalla zona calda, certamente deve migliorare qualcosa e la situazione non è del tutto tranquilla, ma per il momento il saldo è certamente positivo. Scopriremo presto allora cosa succederà nella diretta di Latina Campobasso, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA LATINA CAMPOBASSO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Campobasso non sarà garantita, non essendo questa una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per la 14^ giornata di campionato. La Serie C è comunque visibile interamente su Eleven Sports, che da anni fornisce tutte le partite anche di Coppa Italia; dunque la visione in diretta streaming video sarà accessibile in abbonamento, oppure acquistando ogni volta il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA CAMPOBASSO

Piove sul bagnato per Daniele Di Donato, che affronta Latina Campobasso senza Amadio e Teraschi: in mezzo al campo il favorito è Marcucci, che si posizionerà al fianco di Lorenzo Di Livio e Barberini mentre sulla destra verrà confermato Tessiore, con Atiagli che invece dovrebbe avere campo sulla corsia opposta. In difesa Eros De Santis, Celli e Andrea Esposito proteggeranno il portiere Cardinali; davanti, Jefferson e Rosseti restano favoriti su Carletti e Adama Sane.

Nel Campobasso di Mirko Cudini il modulo è un 4-3-3: Raccichini il portiere, Damlazzi e Magri davanti a lui con Fabriani e Vanzan che completano la difesa, in mezzo al campo invece dovremmo vedere capitan Bonta agire da perno arretrato con Ladu e Candellori sulle mezzali, anche se Tenkorang (tra i marcatori contro il Catania) si gioca sicuramente un posto. Nel tridente offensivo sono in ballottaggio Emmausso e Parigi: il primo può prendere il posto di Liguori a destra, il secondo sostituire la prima punta Rossetti. Dovrebbe essere invece confermato Davide Di Francesco, che partirà dalla fascia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Latina Campobasso possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote un valore che ammonta a 3,05 volte la giocata mentre con il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare 3,05 volte l’importo investito con questo bookmaker.



