DIRETTA/ Latina Casertana (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 21 settembre 2023)

La diretta di Latina Casertana ha soltanto sei precedenti: tra le altre cose va detto che sono tutti datati, perché le partite fanno riferimento al periodo che va dal 1973 al 1982 e dunque sono già passati 41 dall’ultima sfida. Ad ogni modo, per quanto sia poco indicativo il bilancio rispetto alla sfida di questa sera, la Casertana parte con un vantaggio netto: ha infatti vinto tre volte a fronte di tre pareggi, ma il dato davvero curioso riguarda il fatto che il Latina sia riuscito a segnare solo una volta ai falchetti.

La rete risale a un 3-1 a favore della Casertana nell’ottobre 1980; i tre pareggi poi sono tutti degli 0-0, i rossoblu erano riusciti a vincere, nella stagione 1981-1982, entrambe le gare con il risultato di 2-0. Di conseguenza, i pontini che si affacciano questa sera alla diretta di Latina Casertana vanno anche alla ricerca di quello che sarebbe il primo gol mai realizzato contro i campani nel loro stadio; il campionato di Serie C è iniziato molto bene per il Latina, ci sono tutti i presupposti per andare a prendersi la vittoria ma staremo a vedere cosa ci dirà il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

LATINA CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Latina Casertana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Casertana in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Latina Casertana, in diretta alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, si giocherà nella città laziale per la quarta giornata del girone C di Serie C dal momento che oggi, giovedì 21 settembre 2023, si completa il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato di terza serie. Per presentare la diretta di Latina Casertana uno sguardo alla classifica richiede una spiegazione per gli ospiti campani, perché la Casertana è stata ripescata e ha debuttato quindi solamente nello scorso turno, con un pareggio per 0-0 nel derby contro il Benevento che ha subito consentito di raccogliere un punto.

Più stuzzicante è la situazione per il Latina, che ha già giocato tre partite e fino a questo momento ha fatto decisamente molto bene, raccogliendo infatti 7 punti: presto per dire se si possa sognare in grande, anche perché lunedì per il Latina è arrivata la prima parziale frenata con il pareggio per 2-2 sul campo del Monterosi Tuscia, ma di certo le prospettive potrebbero essere rosee. Insomma, anche se per motivi differenti le due formazioni sono entrambe attese a una conferma oggi: siamo allora curiosi di scoprire chi farà meglio nella diretta di Latina Casertana…

PROBABILI FORMAZIONI LATINA CASERTANA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Latina Casertana. Mister Daniele Di Donato potrebbe schierare il suo Latina secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: in porta Cardinali; davanti a lui i tre difensori De Santis, Cortinovis e Rocchi; folta mediana cinque, nella quale potrebbero trovare posto dal primo minuto Ercolano, Biagi, Di Livio, Riccardi e Del Sole; infine, Fella e Mastroianni potrebbero formare la coppia titolare d’attacco del Latina.

Dall’altra parte, la replica della Casertana dovrebbe prevedere per mister Vincenzo Cangelosi un modulo 4-3-3, nel quale il portiere è Venturi e davanti a lui ipotizziamo la difesa a quattro formata da Paglino, Sciacca, Celiento e Fabbri; nel terzetto di centrocampo invece i titolari potrebbero essere Toscano, Proietti e Damian; infine, Carretta, il centravanti Curcio e Tavernelli potrebbero formare il tridente offensivo della Casertana.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Latina Casertana. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse la Casertana.

