DIRETTA LATINA CROTONE: I TESTA A TESTA

Passiamo al momento storico della diretta di Latina Crotone, in questi testa a testa cercheremo di capire chi tra le due formazioni ha il favore o meno della storia. Per farlo vedremo insieme i precedenti delle due squadre, in una rivalità che si dipana dalla Serie B alla Serie C. Abbiamo poi anche una partita in Coppa Italia, terminata con la vittoria dei calabresi ormai parecchi anni fa. In Serie B invece abbiamo sei partite come i tre anni in cui le squadre militavano dal 2014 in quella categoria.

In sei partite il computo totale si divide in maniera perfetta con due vittorie nerazzurre, due pareggi e due vittorie calabresi. In Serie C invece abbiamo quattro precedenti in cui svetta il pareggio uscito a due volte, poi una vittoria per parte. Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Latina Crotone per entrare ancora di più nel vivo di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

LATINA CROTONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che oggi pomeriggio non andranno allo stadio per seguire la partita dal vivo, ricordiamo che la diretta Latina Crotone in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, come per tutte le partite di Serie C. Di conseguenza i servizi di Sky Go oppure di Now Tv garantiranno pure la diretta Latina Crotone streaming video, sempre su abbonamento.

LATINA CROTONE: TRA COLOR CHE SON SOSPESI

Sfida da non perdere (in tutti i sensi) sarà quella in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2024, con la diretta Latina Crotone per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Infatti i padroni di casa laziali arrivano da una preziosa vittoria per 2-0 contro il Sorrento e adesso vogliono provare a sfruttare il doppio turno casalingo cercando il successo anche nella diretta Latina Crotone, che sarebbe davvero fondamentale dal momento che la classifica resta critica per i laziali a quota 14 punti.

Anche il Crotone arriva da un successo, cioè il divertente 3-2 contro il Catania di domenica scorsa, grazie al quale i calabresi adesso hanno 19 punti. Posizione in classifica quindi migliore ma non di molto: come un successo ci si può rilanciare verso la zona playoff, ma in caso di sconfitta il Crotone dovrebbe cominciare a guardarsi seriamente alle spalle. Ecco perché abbiamo osato una citazione dantesca per indicare la diretta Latina Crotone come una partita tra “color che son sospesi”…

PROBABILI FORMAZIONI LATINA CROTONE

Adesso è il momento giusto per l’analisi delle probabili formazioni per la diretta Latina Crotone. I padroni di casa hanno squalificati Ndoj e Mastroianni, quindi mister Roberto Boscaglia deve tenere conto di queste assenze nel suo modulo 3-5-2 con Vona, Berman e Di Renzo nella difesa a tre davanti al portiere Zacchi; l’esterno destro Ercolano aprirà un centrocampo con Cittadino, Di Livio e Petermann nel cuore della manovra più Crecco a sinistra, infine i due attaccanti titolari dovrebbero essere Improta e Bocic.

Uno squalificato anche nel Crotone, che arriva a Latina senza Di Pasquale. Di conseguenza, mister Emilio Longo dovrebbe schierare Armini e Cagnelutti nella coppia centrale difensiva davanti a D’Alterio, con Guerini terzino destro e Giron a sinistra. Il modulo è il 4-2-3-1, ecco quindi Schirò e Gallo a comporre la coppia nel cuore della mediana, mentre sulla trequarti agiranno da destra a sinistra Silva, Tumminello e Oviszach, alle spalle del capitano e centravanti Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE: QUANTA INCERTEZZA!

Infine parliamo anche del pronostico sulla diretta Latina Crotone, che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai potrebbe essere decisamente equilibrato. Sono favoriti di un soffio gli ospiti calabresi, con il segno 2 che è infatti quotato a 2,40, mentre la vittoria dei padroni di casa laziali varrebbe 2,65 volte la posta in palio sul segno 1. L’ipotesi più remunerativa sarebbe però quella del pareggio, con il segno X infatti proposto a 3,20.