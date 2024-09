DIRETTA LATINA FOGGIA, GARA DELICATA

Sarà una partita difficile per i padroni di casa. La diretta Latina Foggia si giocherà lunedì 16 settembre 2024 alle ore 20:45 con i nerazzurri che si troveranno davanti un cliente scomodo in un periodo non proprio ottimo dal punto di vista dei risultati.

Il Latina è reduce da un inizio di stagione senza nemmeno una vittoria, a partire dalla sconfitta per 4-1 in casa in Coppa Italia Serie C contro il Perugia. Seguono poi due pareri consecutivi in campionato contro Casertana e Taranto fino al ko in casa della Turris.

Il Foggia ha iniziato meglio, anche se qualcuno punto per strada è già stato perso. Innanzitutto i rossoneri sono fuori dalla Coppa Italia Serie C dopo il 2-1 subito in casa dal Monopoli. Successivamente il pareggio col Trapani e la vittoria con l’Altamura sembrava aver dato stabilità, ma di nuovo il Monopoli ha tarpato le ali al Foggia, battendolo 4-1.

DOVE VEDERE DIRETTA LATINA FOGGIA, STREAMING VIDEO TV

Ora vediamo dove si potrà assistere alla diretta Latina Foggia. Sia Sky che NOW hanno acquistato i diritti per la Serie C e dunque trasmetteranno tutte le partite.

Se invece ci riferiamo alla diretta streaming dovrete affidarvi alle applicazioni di Sky e NOW che sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI LATINA FOGGIA

Adesso diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Latina Foggia. I padroni di campo si disporranno in campo secondo il 4-3-2-1. In porta Zacchi, difeso qualche metro più avanti da Ercolano, Cortinovis, Berman e Saccani. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ciko, Riccardi e Petermann con Bocic e Di Livio trequartisti dietro a Mastroianni.

Il Foggia opterà invece per l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali De Lucia, pacchetto arretrato composto da Silvestro, Camigliano, Ercolani e Felicioli a chiudere il reparto. Salines e Mazzocco le mezzali con Pazienza regista. In attacco Emmausso, Murano e Millico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LATINA FOGGIA

Infine capitolo relativo alle quote per le scommesse Latina Foggia. A partire favorita sulla carta secondo i bookmakers è la squadra ospite data a 2.10 contro i nerazzurri a 3. Chiude gli esiti principali il segno X del pareggio a 3.25.

Ci si aspetta una gara con poche reti dato che l’Over 2.5 è offerto a 2.35 rispetto all’1.57 dell’Under alla stessa quota. Il Gol è a 2.10, il No Gol a 1.66.