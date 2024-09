DIRETTA CAVESE LATINA, REDUCI DA DUE PAREGGI

Dopo l’ultimo turno di campionato terminato in parità per entrambe, la diretta Cavese Latina potrebbe rappresentare il riscatto e il ritorno alla vittoria per una delle due formazioni. Si giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 18:30.

La Cavese in realtà è a già quota tre pareggi dopo quelli anche contro Giugliano e Avellino mentre le sconfitte sono maggiori rispetto le vittorie ovvero due a uno: ko con Benevento e Avellino più una sola vittoria con il Crotone.

Il Latina ha addirittura un numero di pareggi superiori a quelli della Cavese avendo collezionato ben quattro segni X. Prima con Casertana e Taranto, poi contro Foggia e Messina. L’unica vittoria è stata quella di Avellino del 21 settembre.

DOVE VEDERE DIRETTA TV CAVESE LATINA, STREAMING VIDEO

Per chi volesse assistere all’evento in diretta Cavese Latina, sappia che l’unico modo è quello di abbonarsi a Sky oppure a NOW.

Il discorso è lo stesso anche per la diretta streaming: le applicazioni di Sky e NOW offriranno agli abbonati la possibilità di vedere il match su smartphone così come su tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAVESE LATINA

Adesso vediamo le probabili formazioni della diretta Cavese Latina. I padroni di casa opteranno per un 3-5-2 con Boffelli in porta e la difesa composta da Loreto, Piana e Saio. A centrocampo Maffei, Vitale, Pezzella, Konate e Rizzo con Fella e Sorrentino in attacco.

Il Latina invece scenderà in campo con un 3-4-2-1. Tra i pali Zacchi, pacchetto arretrato composto da Ercolano, Cortinovis e Berman. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Saccani, Ciko, Riccardi e Petermann mentre Bocic e Rosseti agiranno dietro a Fabrizi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAVESE LATINA

In conclusione diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Cavese Latina. L’1 fisso è a 2.55, esattamente com’è quotato il segno X del pareggio. Il più alto tra gli esiti e il 2 fisso che viene fissato dai bookamkers a 2.65.

Molto alto l’Over 2.5 che si trova addirittura a 3.00 contro l’Under 2.5 a 1.36. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.55 e 1.47.